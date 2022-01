Vil score værtsjob: - Jeg ånder dem i nakken

Philip May har lavet en uopfordret ansøgning som ny vært på 'Paradise'. Der er dog nogle barrierer, der skal nedbrydes, hvis det skal blive til virkelighed

'DET VILLE VÆRE F****** FEDT'

'Kunne være konge'

'Det ville gøre paradise til NEXT LEVEL, med dig som vært'

Reaktionerne er mange, og de er tilsyneladende alle positive, efter 'Paradise Hotel'-stjernen Philip May fredag eftermiddag smed en humoristisk video på Instagram, som han kalder: 'Philips ansøgning som vært på Paradise'.

Se den herunder:

Mere gang i den

Til videoen skriver han 'jeg ved godt de allerede har Olivia og Emil. Men hvis de skal tilbage til de gamle dyder SÅ JEG KLAR'.

Ansøgningen kommer i kølvandet på, at programmets mangeårige vært, Rikke Gøransson, har valgt at takke af, mens Olivia Salo og Emil Olsen ofte har været genstand for kritik på sociale medier.

Da Ekstra Bladet fanger Philip May over telefonen, lægger han ikke skjul på, at han er interesseret i jobbet. Det skal bare helst ikke være lige nu.

- Videoen er lavet mest i sjov. Der, hvor jeg er i mit liv lige nu, ville jeg ikke kunne tage afsted på grund af Vilmar (sønnen, red.). Men det ville være pissesjovt. Man kan sige, at jeg lige er ude og markere mig. Jeg tænker mest: Kunne jeg holde til det? Kunne folk tage mig seriøst?, spørger Philip May, der mener, at han har noget, programmet savner.

- Jeg ville være det friske pust, som 'Paradise' nogle gange har brug for. Der skal lidt mere gang i den end bare at tale ind i kameraet. Jeg ville kunne skabe en bedre vibe i programmet, mener han.

Bolden er kastet

Han siger med et glimt i øjet, at Olivia Salo og Emil Olsen godt kan begynde at kigge sig over skulderen.

- Emil og Olivia har chancen nu, men jeg ånder dem i nakken. Jeg har kastet den op i luften, og det virker til, at folk tror, jeg mener det, og at jeg faktisk har sendt en ansøgning afsted. Det har jeg altså ikke. Udover videoen. Der må gerne lige gå nogle år, siger han.

- Hvordan ville du have det med at dele værtsrollen til den tid?

- Det skulle være mig og ingen andre. Jeg vil være den eneste, og jeg føler, jeg kan bære det alene, hvis det skulle komme dertil. Jeg har styr på det, jeg har erfaring fra hotellet, jeg kender krogene, jeg kender dynamikken, lugtene. Jeg ved, hvad det handler om - det står på mit CV under 'kompetencer', griner han.