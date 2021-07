Vil stadig arbejde: Derfor søger vi hjælp

Susan Astani er ved at uddanne sig til speciallæge og ønsker at arbejde, selvom familien bor i Schweiz, derfor søger de hjælpere

Selvom Susan Astani er gift med en mangemillionær og til dagligt bor i Schweiz, så nægter hun at sige sit job op som læge.

- Lige nu arbejder jeg fuldtid i Danmark. Og jeg mangler kun to måneder for at gøre min speciallægeuddannelse færdig, fortæller Susan Astani til Ekstra Bladet.

Susan Astani, der oprindeligt er fra Iran, bliver dermed færdig som speciallæge i almen medicin midt september.

- Når jeg bliver færdig, så tager jeg selvfølgelig tilbage til Schweiz, men jeg kan ikke bare stoppe med at arbejde. Når jeg er færdiguddannet som speciallæge, så vil jeg gerne vedligeholde det og tage nogle vikariater eller lægevagter, når jeg kommer til Danmark engang imellem, fortæller hun.

- Som læge er der altid et arbejde. Jeg hører til Region Sjælland, forklarer den 51-årige læge.

Afhænger af planer og jagtsæson

- Hvor ofte jeg kan tage vagter, er lidt afhængig af familiens planer og for eksempel jagtsæsoner, hvis Christian vil til Danmark, så kan jeg også lige tage nogle vagter engang imellem, lyder det.

Derfor søger familien ekstra hænder. På Susan Astanis Facebook-side har parret slået et jobopslag op, hvor de skriver, at de søger to nye hjælpere.

- Vi har altid haft hjælpere, men to af vores hjælpere stopper, fordi den ene skal studere, og den anden har her i coronatiden fået børn, så nu søger vi ekstra hjælp.

Susan Astani fortæller, at man ikke som sådan kommer til at bo et fast sted, men at man flyver rundt sammen med familien, når de rejser rundt i verden.

- De følges med os, og hvor vi er i verden. Når vi er i Danmark, så er de i Danmark, og så er vi i Schweiz, Spanien og også en del i Sydfrankrig. Vi har ikke et rigtigt sted, vi kan sige, at de kommer til at arbejde.

Lovet god vin

Der bliver lovet god vin, mulighed for at rejse verden rundt, og at man kan lære nye sprog, hvis man har lyst til det som hjælper hos familien Astani Kjær.

- Vinen er Christians område. Men jeg ved, at der er tale om mange gode franske rødvine - vi er jo en del i Sydfrankrig også.