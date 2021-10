Vil tilbage til 'Løvens hule': - Det er en god mulighed

Det kunne sagtens være en mulighed for Birgit Aaby at tage endnu en omgang som investor i det populære DR-program 'Løvens hule'.

Det fortæller investoren til Ekstra Bladet ved fredagens udgave af 'Vild med dans'.

- Jeg er ikke blevet spurgt, men jeg er klar til at tage en sæson til, fortæller hun og uddyber:

- Jeg har været væk så lang tid, og jeg er klar til at lave nogle investeringer.

Ifølge Birgit har der været både læring og penge i at medvirke i programmet.

- Jeg har fået en masse ud af det. Jeg har lært en masse, og jeg har lavet gode investeringer.

Kan ikke sige det

Alligevel vil hun ikke ind på præcis, hvad hun har tjent på at medvirke.

- Jeg kan ikke sige, hvad man kan tjene, men jeg kan sige, at det ikke har været en dårlig forretning, jeg er glad.

Selvom investoren er klar til at kaste sig ud i at lytte til danskernes mange projekter, er hun alligevel i tvivl om, hvem der skulle vige pladsen for, at hun kunne komme retur.

- Jeg synes, de andre gør det godt. Jeg er vild med Jacob og Lehrman. Jeg skal ikke fremhæve nogen, men jeg synes, Jacob har givet rigtig meget til det program. En ville jo også skulle ud, og det ved jeg ikke, hvem det skulle være, men der kunne godt være flere kvinder.

Birgit Aaby er klar til at vende tilbage i stolen i 'Løvens Hule' som investor.

