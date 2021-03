Vild auktion: Endte på 50.001 kr.!

Første gang, anden gang, tredje gang. Solgt!

Sådan kunne hobby-auktionarius og tv-vært Peter Ingemann afslutte sin online-auktion søndag eftermiddag. Han har nemlig tidligere på ugen sat sin gule hjelm og sit Unterberg-patronbælte til salg på en auktion.

Og søndag klokken 14 kunne han konstatere, at genstandene blev solgt for et svimlende beløb - taget værdien af den gule hjelm og Unterberg-bæltet i betragtning.

- Jeg troede ikke mine egne øjne, da bornholmeren Michael Møller kort før auktionen lukkede bød hele 50.001 kr.! Jeg synes, at det er fantastisk, lyder det fra Peter Ingemann, da Ekstra Bladet fanger han over telefonen umiddelbart efter auktionen.

På sin Instagram-konto deler han ligeledes den glædelige nyhed, hvor han fortæller, at de mange penge går til nogle gode formål.

'25.001 til Blå Kors - Bornholm (byderen er bornholmer), 25.000 kroner til SNAVEFESTEN. Sådan!!! Sikke en slutspurt og sikke en dejlig søndag. '

Også vinderen af auktionen Michael Møller fra Bornholm er utroligt glad for udfaldet.

- Jeg har fulgt Peter Ingemanns programmer i mange år, og så så jeg hans opslag på Facebook. Og man kan da ikke sige andet, end at Blå Kors og Snavefesten er en god kombi at støtte. Så jeg vil glæde mig til at tage fra Bornholm til Assens, når det er tid til Snavefesten og skåle med en fadbamse, lyder det fra den glade giver.

Michael Møller vandt auktionen. Bornholmeren er glad for at kunne bidrage til Blå Kors' formål. På skiltet han holder, står der razapaz, som betyder vildbasse på bornholmsk. Privatfoto

Michael Møller understreger, at han ikke behøver den gule hjelm, da han har hørt, at den ikke lugter så godt, men at han er glad for at kunne donere penge til et godt formål.

Men hvad ligger til grund for hele auktionen?

Forsvundne byskilte

I TV2-programmet 'Ingemann, Fyn & Lolland-Falster' kører Peter Ingemann land og rige rundt på sin røde knallert, og da han i sidste måned kom fordi den fynske by Snave, som de fleste nok husker fra de ikoniske Sonofon-reklamer og filmen 'Polle Fiction'.

Her er byskiltene forsvundet fra tid til anden, siden Polle for 20 år satte byen på landkortet. Ugen efter Peter Ingemanns visit forsvandt fem byskilte. Det ville han ikke have siddende på sine skuldre og derfor tog han affære og startede en auktion til formålet. For byskilte er ikke helt billige, når de gang på gang skal skiftes.

- De koster altså 7500-8000 kroner for Assens Kommune. Det er gode skatteborgeres penge, der forsvinder på grund af det der, fortæller Peter Ingemann i en video på sin Instagram-profil.

Derfor ville han for sjov lave auktionen, hvor han håbede, at han kunne indsamle de tusinde kroner, det har kostet Assens Kommune at skifte byskiltene. Men udfaldet på 50.001 kr. havde han aldrig drømt om.