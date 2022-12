Vild besked til Medina: - Det kunne være blevet os

Casper Christensen har besøg af Medina og fortæller hende her om sin fornemmelse af, at de to ifølge ham godt kunne have endt som et par

Når Medina gæster denne uges 'All Exclusive' med Casper Christensen, får hun intet mindre end en kærlighedserklæring fra komikeren, der ikke er bleg for at fortælle om sit forhold til sangerinden.

- Jeg har altid haft fornemmelsen af, at det kunne godt været blevet os, siger Casper Christensen til Medina.

Medina virker dog ikke helt enig i Casper Christensens fornemmelse.

- Okay, griner hun og fortsætter:

- Det tror jeg faktisk havde været en rigtig farlig cocktail.

Casper Christensen fortæller dog også, at det aldrig blev tæt på, at det ville blive dem, men at han alligevel havde følelsen af, at det kunne have fungeret.

Medina virker dog noget skeptisk og spørger derfor også, om det er noget, Casper Christensen har sagt til sin kone, Isabel Friis-Mikkelsen.

Det tænker komikeren dog, at konen ville være 'bedøvende ligeglad' med.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Medina er taget til Sverige for at mødes med skuespilleren. Viaplay/Martom Sindal Lacour

Annonce:

For Casper Christensen mener nemlig ikke, at det forhold, der kunne have været mellem ham og sangerinden, er 'tiltrækning på den normale måde', men mere end følelse af at have kendt hinanden i længere tid, end de egentlig har.

Medina besøger Casper Christensen og Mikael Bertelsen på et slot i Sverige, hvor hun har sine to små børn, Tyler og Elliot, og sin svigermor med, da hendes mand, der er professionel soldat, er blevet udsendt til udlandet.

Hvordan det ellers går mellem de to, får vi svar på, når programmet kan ses på Viaplay 28. december.

Tidligere har Casper Christensen haft besøg af blandt andet Sofie Linde. De fik sig en snak om børn på Instagram. Læs mere om det, her: - Jeg var lige ved at kalde det børnearbejde

Læs også: Griner hele vejen til banken: Så rige er de

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.