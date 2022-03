Vild beslutning: Flyttet til udlandet i hemmelighed

Mange kan nok sætte sig ind i følelsen af, at man efter coronanedlukningerne har haft brug for at tage dele af sit liv op til revision.

Nogle har tænkt sig at rejse mindre, nogle har skiftet lejligheden i byen ud med den friske landluft, men for Mads 'Blærerøven' Christensen skulle der mere til.

I seneste afsnit af 'Sara & Monopolet', hvor Mads Christensen er i panelet sammen med skuespiller Peter Mygind og radiovært Maria Fantino, fortæller han således, at han har valgt at rykke teltpælene op og flytte til Italien.

Det sker, da monopolet under ledelse af vært Sara Bro skal behandle en henvendelse fra en lytter, der også er flyttet til Italien og nu er i tvivl, om hun skal flytte tilbage til Danmark.

- Jeg har ikke rigtig sagt det nogen offentlig instans, men jeg har det fuldstændig ligesom Olivia (lytteren, red.). Jeg synes også, at corona kvalte alt, og jeg var også blevet skilt og sad med et helt blankt stykke papir og intet arbejde og tænkte, at jeg måtte starte forfra med et eller andet, siger Mads Christensen i programmet og fortsætter:

- Det første ord, jeg skrev ned, det var, at det skulle være noget med Italien. Så jeg er ligesom Olivia i al diskretion flyttet til Italien for syv måneder siden og har nu et dejligt lille hus nede ved Comosøen og pendler derfra. Og ligesom Olivia er jeg opslugt af alt det skønne, som Italien har. Så det kan jeg sagtens sætte mig ind i.

I mange år var Mads Christensen fast inventar i 'Mads & Monopolet'. Siden Mads Steffensen er rykket over på Podimo med 'Mads & A-holdet' har Mads Christensen flere gange gæstet 'Sara & Monopolet'. Foto: Mogens Flindt

Ramt på økonomien

Som Mads Christensen fortæller i 'Sara & Monopolet' har han, siden coronavirussen gjorde sit indtog, både været ramt af aflyste jobs og været igennem en skilsmisse fra sin kone gennem 20 år, Camilla Barner-Christensen, med hvem han har tre børn.

Til Ekstra Bladet har han tidligere fortalt, at det tog hårdt på økonomien, og at han derfor i en periode boede på sin båd.

- Jeg har altid været en idiot til det med penge. Jeg har ikke lagt noget til side. Samtidig er det heller ikke billigt at gå fra hinanden, som min kone og jeg. Så lige nu lever jeg meget minimalistisk, hvilket passer mig fint. Det går fint i spænd med min ensomhed og mit selvhad, har Mads Christensen tidligere sagt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mads Christensen, der forklarer, at han ganske rigtigt opholder sig det meste af tiden i Italien. Derudover ønsker han ikke at komme med uddybende udtalelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bjarne Corydon optrådte i denne uge i høje hæle for at sætte fokus på kvinder i bestyrelser. Hør om den sag i ugens udgave af 'Q&CO' herunder eller i din podcast-app