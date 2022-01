Vild forvandling: Har brudt ond cirkel

- Jeg krummer tæer og får lyst til at brække mig, fordi billederne ser så voldsomme ud.

Sådan lyder det fra Simone Skaaning Frederiksen om de billeder, hun netop har delt af sig selv i et Instagram-opslag.

Den 31-årige tidligere 'Ex on the Beach'-deltager afslører, at hun de seneste par år har kæmpet med at tage på efter et stort vægttab, og på billederne ser man, hvor meget hun har rykket sig på fem år.

- Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ikke var glad, fordi min ekskæreste og jeg var gået fra hinanden, og jeg var generelt udfordret på mange parametre, siger hun til Ekstra Bladet.

- Når jeg er ked af det, mister jeg fuldstændig min appetit, og det endte helt galt, fordi lige pludselig spiste jeg bare ikke noget. Det tog overhånd og udviklede sig til en spiseforstyrrelse, fordi jeg ikke kunne indse, at jeg havde tabt mig for meget, tilføjer Simone.

På det tidspunkt vejede tv-stjernen 45 kilo og var 1,71 høj.

Lægen blev hendes redning

Simones nærmeste forsøgte forgæves at få hende til at forså, at hun var på vej ned ad en dårlig sti, men det var først, da hun var hos sin læge for at få taget en blodprøve, at der blev grebet ind i den onde cirkel.

- Jeg rystede meget på hænderne og havde det generelt dårligt, derfor tog jeg til min læge, der har kendt mig i mange år, og hun var ærlig talt ved at tabe kæben, da hun så mig.

Blodprøven havde vist, at det store vægttab havde taget hårdt på Simones organer, og hendes læge så derfor kun en vej ud af problemet.

- Hun sagde til mig, at jeg var nødt til at tage på, og hvis ikke blev hun nødt til at tvangsindlægge mig. Jeg gik hjem og kiggede mig i spejlet igen. Måske den ikke var helt god. Nu stod den på kontrolvejning en gang om ugen hos min læge, fortæller Simone.

I dag har realitydeltageren taget tilpas på i vægt og har det rigtig godt. Hun kan end ikke huske, hvornår hun sidst har vejet sig, fordi det ikke længere betyder så meget for hende som tidligere.

- Jeg er et meget bedre sted i dag, og jeg spiser umiddelbart, hvad jeg har lyst til, men selvfølgelig også sundt, fordi jeg også har et barn, som skal have sund mad.