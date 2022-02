Vild forvirring før Mette F-besøg

Fredag aften bliver der gang i den på Folketeatret i København.

Her er der premiere på forestillingen 'Fra regnormenes liv', hvor en række kendte danskere traditionen tro har modtaget et sæt fribilletter mod en tur på den røde løber.

Blandt de kendte danskere kunne Ekstra Bladet tidligere på ugen se Mette Frederiksen, men onsdag tikkede der et forbehold ind fra Have Kommunikation & PR.

'Vi forventer, at Sstatsministeren kommer, og i tilfælde af ankomsten må der kun fotograferes og ikke interviewes,' lyder det i en mail forud for arrangementet.

Da Ekstra Bladet efterspørger årsagen til, at vi ikke må stille spørgsmål til Mette Frederiksen, lyder det, at det faktisk ikke er statsministeren, der kommer. Det er i stedet privat-Mette.

'Mette Frederiksen vil være der i privat øjemed, hvorfor hun frabeder sig interviews.'

Ekstra Bladet forsøger efterfølgende at få et interview med PR-bureauet, der dog afviser at svare på spørgsmål og henviser i stedet til Folketeatret, der har haft kontakten med Mette Frederiksen og hendes folk.

Privat-Mette ... og stram tidsplan

Da Ekstra Bladet kontakter Folketeatret for at spørge, hvordan det hele hænger sammen, lyder det i første omgang fra kommunikationschef Lotte Undén, at det ganske enkelt handler om, at der ikke bliver tid til spørgsmål, fordi Mette Frederiksen skal vises rundt på teatret inden.

Derfor ville der kun være mulighed for at få taget billeder, og der ville ikke være tid til de cirka to-fem minutter, som de andre inviterede gæster normalt afsætter til at svare på pressens spørgsmål.

- Hun har en meget stram tidsplan, som jeg har været i dialog med hendes folk om, så hun har simpelthen ikke tid til det. Hun ankommer relativt sent i forhold til at skulle ind i en sal og se en forestilling, som jo er det, det handler om i morgen aften (fredag, red.).

Det var ikke muligt at få oplyst, om det var Statsministeriets folk, Folketeatret havde været i kontakt med i forbindelse med planlægningen af privat-Mettes teatertur, men det blev i samtalen flere gange understreget, at det altså var som privatperson, at Mette Frederiksen ville dukke op.

Kovending

En halv time efter samtalen ringer Lotte Undén dog pludselig tilbage med glædelige nyheder.

- Der har været nogle misforståelser i dette forløb. Hun kommer som statsminister, og hun vil selvfølgelig som normalt gerne svare på spørgsmål i det omfang, der er mulighed for det, lyder det.

Hvordan det præcis kunne gå så galt i kommunikationen, at der både var forklaringer om privat-Mette og manglende tid i spil, ønsker hun ikke at svare på.

- Men ved du, om hun stadig kommer så sent, at der ikke bliver tid til spørgsmål?

- Det ser sådan ud, men lad os nu se, hvad der sker. Det er jo noget, der kan rykkes lidt frem, er jeg sikker på, siger kommunikationsdirektøren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen via Statsministeriets pressetjeneste, men de er endnu ikke vendt tilbage.