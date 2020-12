Vild gave til kongehuset: - Det tilhører ikke mig

Kongehuset har fået noget af en speciel gave op til julen i år og endda fra en privat giver.

Det er forfatter og designer Jim Lyngvild, der har foræret en helt speciel guldbroche til 'Kongernes Samling', der får plads blandt rigets største skatte under Rosenborg Slot.

Guldbrochen har tilhørt grevinde Danner, som var kong Frederik 7.s tredje og sidste kone inden hans død. Brochen er i en såkaldt insulær vikingestil belagt med smaragder, rubiner og perler og skabt af den kongelige hofjuveler Anton Mikkelsen i midten af 1800-tallet.

Jim Lyngvild købte smykket for et par år siden - ikke fordi det var grevinde Danners, men fordi han synes, at det er et utroligt smukt smykke. Han følte ikke, at han var den rigtige ejermand.

- Jeg har haft det liggende i en bankboks i et par år og har en gang i mellem båret det selv. Hver gang, jeg har båret det, har jeg tænkt: 'nej, det er sgu ikke mig, der skal have det på.' Det tilhører ikke mig. Det skal tilbage til nogen, der kan værdsætte det mere, end jeg kan, fortæller Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

Jim Lyngvild købte brochen af antikvitetshandlerne Jesper og Margit Damgaard Lauritsen. Foto: PR foto/Rosenborg

Han ville hellere aflevere det tilbage til den samling, hvor det hører til, mens han er ved sine sansers fulde brug.

- Når man ejer en genstand af historisk karakter, så skal man jo gøre sig bevidst om, hvornår man skal give den fra sig, og hvem skal man give den til. Hvis jeg ikke har givet den fra mig, før jeg dør, så kunne den jo være blevet solgt eller smeltet om, fordi folk ikke vidste, hvad det var.

Han påpeger derudover, at han har foræret det til Rosenborg Slot, fordi der hænger to portrætter af netop grevinde Danner, hvor hun bærer guldbrochen. Derfor må den have haft en helt speciel betydning for hende.

Et af portrætterne hvor grevinde Danner bærer guldbrochen. Foto: PR foto/Rosenborg

- Når man ser portrætterne af hende, bliver det bare lige pludselig meget tydeligt, at det smykke må have haft en særlig betydning for hende. Det må virkelig være en kærlighedsgave, som Frederik 7. har givet hende. Derfor betyder det noget særligt for den samling.

Hos 'Kongernes Samling' på Rosenborg Slot er man da også yderst glad for gaven fra Jim Lyngvild.

- Det er virkelig sjældent, at nye skatte får plads i Skatkammeret under Rosenborg Slot, hvor vi har nogle af vores mest værdifulde genstande udstillet, fortæller museumsdirektør Thomas C. Thulstrup i en pressemeddelse.

- Brochen har stor historisk betydning, da den bidrager til den unikke kærlighedsfortælling om grevinde Danner og Frederik 7., der på trods af klasseforskelle og folkets hårde dom indgik et ægteskab.

