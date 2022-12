Vild handel: Dansk kendispar smider millioner

Sidste år fortalte Mette Lisby og Jesper Bæhrenz, at de flyttede hjem til Danmark efter 12 år i USA.

Parret havde fundet en lejelejlighed i København, men den bliver nu udskiftet med en permanent løsning. De har nemlig netop købt en lejlighed i Skodsborg, som de har betalt 5.375.000 kroner for.

Det skriver SE og HØR. Ekstra Bladet har bekræfter oplysningerne i tingbogen.

Kæmpe nedslag

Tv-parret har gjort sig en god handel i forbindelse med købet. Lejligheden, der et et dødsbo, ramte markedet i august sidste år for 9.400.000 kroner, og siden er prisen blevet sat ned gentagne gange.

Til sidst lød udbudsprisen på 5.795.000 kroner, og de formåede altså at få slået yderligere 420.000 kroner af prisen, inden de slog til. Prisen er desuden en halv million kroner under den pris, den nu tidligere ejer betalte for lejligheden i 2018.

Komikeren og manden har allerede overtaget den 134 kvadratmeter store lejlighed, der ligger ud til vandet i den nordsjællandske by.

Jesper Bæhrenz er især kendt fra en række radio- og tv-programmer. Foto: Jakob Jørgensen

54-årige Lisby og den tre år ældre Bæhrenz har været gift siden 2001. Mens hun slog sit navn fast som komiker og i forskellige tv-programmer og -sketches er han især kendt for sin stemme i radion. Udover at være gift privat, arbejder de to også sammen professionelt, hvor de udvikler koncepter til tv- og radioprogrammer.

I 2004 rykkede de til London, og fem år senere gik turen til USA, men nu er de altså tilbage i hjemlandet. Nu med en permanent bolig.