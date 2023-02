'Vild med dans'-darling skal giftes - igen

Vickie Jo Ringgaard, som var her, der og alle vegne i midt-00'erne og sejrede i underholdningsprogrammet i 2005 og 2009, skal giftes for anden gang, efter at kæresten friede på valentinsdag

Vickie Jo Ringgaard imponerede stort, da hun i løbet af nogle sæsoner for år tilbage var en af de bærende professionelle dansekræfter i 'Vild med dans'.

Den nu tidligere danser og tv-darling sejrede i programmet i 2005 og 2009 med henholdsvis skuespilleren David Owe og racerkøreren Casper Elgaard.

Siden 2018 har hun derimod imponeret kæresten Niels så meget, at de nu skal giftes.

Sejren i 'Vild med dans' sammen med Vickie Jo Ringgaard gjorde for alvor David Owe til stjerne. Foto: David Høgsholt/POLFOTO

Over for mediet afslører Vickie Jo, at valentinsdag blev en tand mere romantisk, end hun havde forventet.

Niels faldt således på knæ og friede.

- Jeg skal giftes, for Niels har friet til mig, afslører Vickie Jo Ringgaard til Billed-Bladet, der ydermere kan berette, at eksdanseren gav et rungende ja.

Sammen har de datteren Isabelle på tre år.

Kæresten siden 2018 hedder Niels, og nu skal Vickie Jo Ringgaard giftes med ham, skriver Billed-Bladet. Foto: Mogens Flindt

Det er dog ikke første gang, at Vickie Jo Ringgaard skal giftes. Hun blev således i 2017 skilt fra sin mand gennem 10 år, Jesper Ringgaard Diget, med hvem hun har datteren Malou på 10 år.

Vickie Jo Ringgaard stoppede sin tid som professionel danser i 'Vild med dans' på grund af en knæskade.

Hun underviste fortsat i dans, men da hun i 2012 blev gravid, underviste hun indtil syvende måned - og stoppede derefter helt med at danse. Danseskoene har hun ikke haft på siden.

Hun savnede det dog ikke, da Ekstra Bladet talte med hende i 2021:

- Det er egentlig først for nylig, at jeg kom til at tænke over, at jeg har fyldt mit liv med noget, som på en måde er gået tabt. Eller tabt er det jo ikke ... men nej! Jeg har ikke set mig tilbage siden, lød det.

I dag arbejder hun som kundeansvarlig i softwarevirksomheden Visma FirstAgenda.