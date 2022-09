'Vild med dans'-deltager frygter lumsk sygdom: - Det er så smertefuldt

Før årsskiftet gennemgik skuespilleren Joel Hyrland et sandt helvede.

Han brugte halvanden måned på at stryge ind og ud af hospitalet på grund af en slem omgang nyresten.

'Jeg blev opereret for nyresten for halvanden måned siden, men operationen lykkedes ikke. Så jeg fik indopereret et kateter, som jeg havde indtil en ny operation, jeg fik foretaget i sidste uge, hvor det lykkedes at fjerne stenene. Fik dog et nyt kateter igen, som skulle aflaste mine nyrer', fortalte han i december til Ekstra Bladet, hvor han også kunne berette, at han havde tisset blod hver dag i en måned.

Nu står han imidlertid overfor en intens og krævende deltagelse i 'Vild med dans', der har premiere på fredag. Heldigvis ser det dog ikke ud til, at der ligefrem kommer til at være blod på dansegulvet, når fredagen er omme.

Annonce:

- Det er jo desværre en mere eller mindre kronisk sygdom, som kommer tilbage med nogle års mellemrum, siger Joel Hyrland til Ekstra Bladet, da vi møder ham til pressedag forud for premieren.

Han understreger, at han er udredt og rask og ikke har men efter sit forløb, som han ikke er påvirket af længere.

- Jeg nyder at være på benene igen, og når man har været igennem noget hårdt, værdsætter man, når tingene går godt. Og jeg har det så sjovt her, så det er dejligt.

Adam og Noah var aktive som komikerduo fra 2012 til 2022. Bag duoen stod Hadi Ka-Koush som Noah og Joel Hyrland som Adam. Foto: Henning Hjorth

'Vil helst ikke tænke over det'

Men selvom løbende scanninger og læger har beroliget skuespilleren, så er frygten for de pludselige smerter ikke helt borte for Joel Hyrland.

- Jeg er heldigvis blevet scannet for ikke så længe siden, og der er ikke nogle tegn på noget som helst, så jeg føler mig ret safe, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at der helt sikkert, også fordi det er så smertefuldt, er en frygt for, at det rammer igen. For det gør det en aller anden dag.

Annonce:

Den 37-årige komiker, der er kendt som den ene halvdel af duoen Adam og Noah, regner med, at fremtidige nyresten vil blive opdaget på forhånd, så det ikke går galt igen.

- Jeg vil helst bare lægge det væk og ikke tænke over det, og så har jeg faste scanninger på hospitalet med jævne mellemrum, så vi forhåbentlig opdager det tidligt i forløbet, så det ikke ender lige så galt som i vinter.

Se interviewet med Joel Hyrland i videoen øverst, eller se ham på dansegulvet, når der er premiere på 'Vild med dans' på fredag på TV 2.