'Vild med dans'-deltager: - Jeg er elendig

Om lidt skal ti nye dansere kridte danseskoene, når de går på gulvet for første gang 22. september i 'Vild med Dans'.

En af nydanserne i år er designer Søren Le Schmidt, der danser med den garvede Mie Moltke, der gør sit comeback i år.

Ekstra Bladet møder ham på den røde løber til verdenspremieren på filmen 'Ehrengard: Forførelsens kunst', hvor han allerede nu fortæller om ømme muskler, før programmet er startet.

- Nu er vi jo startet op. Det er vildt sjovt, men vildt hårdt. Det der med, at man skal være helt ret og helt nede i knæene. Man kan mærke nogen muskler, men slet ikke anede, at man havde. Jeg er øm i lårene og i min ryg, siger han til Ekstra Bladet.

En elendig danser

Snart går konkurrencen i gang, og så bliver det alvor. Hver fredag skal der præsteres, og indhentes karakterer og point fra dommere og seere hjemme i stuerne. For Søren Le Schmidt står det soleklart, han er ikke en af de gode dansere.

- Elendig! Siger Søren Le Schmidt og grinende, da Ekstra Bladet spurgte, hvordan det gik med dansen.

- Jeg tror ikke, jeg er den skarpeste, men det håber jeg, at jeg kan lære. Til gengæld er jeg rigtig psykisk stærk, og hvis jeg sætter mig noget for, så skal jeg nok kæmpe for det.

Søren Le Schmidt var mødt op med til premieren på 'Ehrengard: Forførelsens kunst' i selskab med konen Nikoline Barfod. Foto: Emil Nicolai Helms

Får flere roller i 'Vild med Dans'

Til hverdag er Søren Le Schmidt en anerkendt dansk designer, og har før syet kjoler til 'Vild med Dans'. Nu står han på den anden side, og skal styles af andre. Dog kan han ikke holde de kreative fingrene helt for sig selv:

- Jeg har da taget mig selv i at banke på og sige: 'Har i brug for et godt råd? Så siger i bare til'

Det viser sig også, at han ikke behøver holde fingrene helt for sig selv. Han har nemlig scoret et slags bijob i programmet.

- Jeg håber - eller jeg ved - at jeg få lov til at lege lidt. Jeg får lov til at designe en smule, siger han og forsikrer, at Mie Moltke kommer til at bære en af hans kjoler.

- Jeg tænker også, at til premieren skal hun næsten også have lov til at åbne i en af mine kjoler.

'Vild med dans' toner over skærmen på TV 2 fra 22. september, hvor programmet tilmed kan fejre 20-års jubilæum.