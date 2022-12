'Vild med dans'-dommer skal giftes

Sonny Fredie-Pedersen deler en ganske glædelig nyhed.

På Instagram afslører den 36-årige 'Vild med dans'-dommer nemlig, at han skal giftes med kæresten, den slovenske danser Nika Kljun.

'Vi gjorde det, baby! Min kommende kone', skriver Sonny Fredie-Pedersen på det sociale medie.

Han skriver videre, at de mødte hinanden i starten af 20'erne, og at dommeren føler sig som den heldigste mand i verden.

'Jeg kan virkelig ikke forstå, at vi har et helt liv foran os at skabe - i hvad der allerede føles som en hel roman af kærlighed, oplevelser, historier og livsøjeblikke', beretter Sonny Fredie-Pedersen videre.

Frieriet fandt sted på en strand i Fransk Polynesien i tropiske omgivelser, som kan ses på de mange billeder, dommeren har delt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sonny Fredie-Pedersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Klar til børn

Sonny Fredie-Pedersen har tidligere fortalt til Billed-Bladet, at han drømmer om børn med kæresten.

- Jeg vil rigtig gerne have børn, for jeg er familiemenneske hele vejen igennem. Der har været nogle år nu, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke er helt klar, har han sagt.

'Vild med dans'-dommer Sonny Fredie-Pedersen har trænet dans hele sit liv og står til at overtage familiens danseforretning. Læs meget mere lige her: Flygtede fra dansen

