'Vild med dans'-par skal skilles efter 14 år

'Vi skal skilles', lyder indledningen kort og godt til et opslag, som den tidligere 'Vild med dans'-danser Katrine Bonde har skrevet på Instagram.

Hun og Noam Halby, der er kendt som forsanger i bandet Johnny Deluxe, har dannet par i tæt på 14 år, men nu er det altså slut, skriver hun.

De to mødte hinanden, da hun var danser i 'Vild med dans', og han var deltager.

Men de skilles på god fod, lyder det i opslaget.

'Efter snart 14 år som kærester, 7 som mand og kone, har vi i fællesskab besluttet at gå fra hinanden. Ingen drama - ingen uvenskab. Vi vil koncentrere os om at være gode forældre sammen til vores 2 dejlige børn. Det er selvfølgelig en hård tid, vi går i møde, men jeg er klar til at stille mig stærkt midt i stormen og komme ud på den anden side', skriver hun.

Flere både tidligere og nuværende dansere i programmet har siden reageret på opslaget med kommentarer og hjerter.

Katrine Bonde og Noam Halby dansede sammen i 'Vild med dans' i 2009. Siden fik de i 2012 sønnen Milas og i 2017 datteren Saga. De blev gift i 2016, men nu er ægteskabet altså slut.

