'Vild med dans'-stjerne endelig gift

Fredag eftermiddag skete det langt om længe.

Den 29-årige skuespiller Mads Madsen og den tidligere skiløber og 'Vild med dans'-deltager Laila Friis-Salling, 37, er blevet gift på Kragerup Gods. Det skriver Se og Hør.

De skriver, at at vielsen fandt sted i et festtelt, der var slået op bag godset. Ligesom de også har foreviget parret umiddelbart efter.

Parret blev forlovet efter ét år som kærester i 2019. Og siden skubbede coronapandemien brylluppet fra 2021 til i år.

Fra de blev forlovet i 2019, til de gav hinanden de store 'ja' i dag, har parret nået at få datteren Madeleine i 2020 og sønnen Elo i 2021.

Tidligere har Mads Madsen fortalt til Billed-Bladet, at det var Laila Friis-Sallings medvirken på danseprogrammet, der fik ham til at rykke på sin impuls og sendte hende en besked på Instagram.

– Jeg så 'Vild med dans' sammen med min mor, fortæller Mads Madsen, der tog et vildt sats og skrev til sit fremmede crush på Instagram, sagde han til bladet.

Friede på etårs-dagen

Da Mads Madsen skulle fri til Laila Friis-Salling, beviste han sig som en stor romantiker.

Ekstra Bladet talte dengang med skuespilleren og modellen, der på daværende tidspunkt kun havde dannet par med skiløberne i et år.

- Laila og jeg havde årsdag, og havde jeg planlagt i et godt stykke tid, at der skulle en ring på den finger.

Det hele skulle gå ordentligt til, så Mads Madsen startede dagen med at ringe til svigerfar og bede om lov, og da det var på plads, gik han i gang med at forberede selve frieriet til den tidligere skiløber og 'Vild med dans'-deltager.

- Da Laila kom hjem, havde jeg lagt rosenblade ud på gulvet og lavet en sti af levende lys til der, hvor jeg stod. Hun gik hen imod mig. Først fik hun en krammer og så faldt jeg på knæ, fortæller han om den romantiske seance.

Laila Friis-Salling er født og opvokset i Grønland og er datter af rigmanden Jens Friis-Salling, der har været med til at opbygge fiskeri-imperiet Polar Seafood Greenland.

I dag bor hun og Mads Madsen i Fårevejle med deres to børn.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret.