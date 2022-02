'Vild med dans'-stjerne fik uventet gestus

Thomas Evers Poulsen mener ikke, at de gør noget for hans indtjening

Da Thomas Evers i midten af januar fyldte 44 år, skrev hans tidligere ’Vild med dans’-partner Mascha Vang på Instagram, at det eneste, han ønskede sig i fødselsdagsgave, var at komme over 50.000 følgere.

Hendes over 230.000 følgere var ikke sene til også at tjekke ind hos Thomas Evers, der på nul komma dut røg op over 50.000 følgere.

Faktisk nåede han fra 49.700 op på 51.300.

- For mit eget vedkommende stiger prisen for mit engagement i en sag eller et produkt i takt med mængden af følgere, forklarer Mascha Vang. Privatfoto

Ifølge Mascha Vang er der mange penge i følgere, dels fordi forskellige firmaer betaler hende for at reklamere for deres produkter, dels fordi firmaerne betaler godt for plads på hendes profiler til annoncer eller stories.

Men det er ikke helt det samme, der gør sig gældende for Thomas Evers, mener han.

Modne mennesker

- Den målgruppe, jeg er populær hos, er modne mennesker, og de er ikke på Instagram i særlig stort antal. Men en del er på Facebook, så det prioriterer jeg. Af samme grund er 50.000 følgere på Instagram nærmest for hyggens skyld. Jeg synes, det er sjovt, at så mange har lyst til at følge med i, hvad jeg lægger op, griner han.

Under det meste af coronaperioden har Thomas' forretning ligget stille. Han har primært tjent penge på online-dans og online-bingo.

Mascha Vang fik hjulpet Thomas Evers på vej til flere følgere efter deres makkerskab i 'Vild med dans' - hør her danserens forventninger til næste udgave af det populære program.

- Først her i slut-januar er der kommet lidt gang i biksen igen. Lige nu er Sofie Kruuse og jeg på Færøerne for at undervise i pardans. Det gjorde vi før coronaen tre gange om året, og det gør vi nu igen. Denne gang havnede vi midt i en vild snestorm, men vi fik danset og spist god mad, så alt er godt.

Dansktop-musik

Primær-områderne for Thomas Evers’ indtjening er ballroom-fitness, par-dans, foredrag og optræden med dansk-top-musik.

- De fleste af mine følgere er fra Danmark eller Færøerne, men jeg tror faktisk ikke, at jeg bliver hyret til job på grund af min følgerskare. Jeg tror, at der sker, fordi folk kan lide mig og finder mig dygtig, forklarer han.

Og her er Mascha Vang enig.

- Thomas er utrolig likeable. Med eller uden en kæmpe følgerflok. Men for mit eget vedkommende stiger prisen for min deltagelse i et eller andet i takt med min følgerskare. Derudover handler det også om, hvorvidt folk kan lide det, de ser på min profil – forstået sådan, at hvis nogen vil annoncere for en el-bil, vælger man én med en grøn profil osv.

Der er meget lækker mad på Færøerne. Og der er sandelig forskel på en nordatlantisk laks og dem fra de norske dambrug. Privatfoto

Også på La Santa

Idet Thomas Evers' kernefans er modne mennesker, får han flest jobs igennem sin hjemmeside, eller fordi et bookingbureau kontakter ham med forespørgsler fra grupper, de plejer at servicere.

- Vi har f.eks. ikke været ude at spille op til dans siden starten af december, hvor vi spillede til en julefrokost. Men nu er vi blevet kontaktet, så det begynder så småt igen, og i næste uge har vi et nyt engagement, fortæller han.

Ud over Færøerne underviser Thomas Evers også på La Santa Sport fire gange om året.

- Det har jeg gjort siden 2006, og det er både ballroom-fitness og pardans, tilføjer han.

Thomas Evers og Sofie Kruuse viser trin, så de danselystne færinger kan se, hvordan det skal foregå. Privatfoto

