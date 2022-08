'Vild med dans'-stjerne: - Han skal have en chance

Danseren Jenna Bagge er lige nu i gang med at træne sin nye partner Joel Hyrland op til at være med i den kommende sæson af 'Vild med dans'. Men han skal lige have lidt mere træning

Kæresteparret Jenna Bagge, 33, og Albert Rosin, 20, fandt sammen, efter de i 'Vild med dans' i 2020 dansede sig hele vejen til finalen sammen.

Men nu er det altså et nyt mandfolk, som danser Jenna Bagge er i gang med at træne til den kommende sæson af 'Vild med dans'. Den nye partner er Joel Hyrland, der er kendt fra komiker-duoen Adam og Noah.

Og ham havde Jenna Bagge kun rosende ord om, da Ekstra Bladet mødte hende og Albert onsdag til gallapremiere på filmen 'Bamse'.

- Jeg har fået en rigtig sød og dejlig partner, som rigtig gerne vil være med og lære det, sagde hun.

Jenna Bagge vil dog ikke mene, at den nye partner danser bedre end Albert. Ikke endnu i hvert fald.

- Det kan jo være det kommer, sagde Jenna med et grin.

Kæresten, skuespiller Albert Rosin, mener også, at der kunne være gode ting på vej fra den nye danseduo.

- Jeg var ude og se dem træne i går, og det ser lovende ud i hvert fald.

Det giver Jenna kæresten ret i.

- Han har jo heller ikke været i træningslokalerne så meget, så han skal lige have en chance. Men så det kan det jo være, sagde hun.

Mere tid til hinanden

Jenna Bagge og Albert Rosin kunne tidligere i år fortælle til Ekstra Bladet, at de har valgt at flytte sammen.

Og det går godt med at bo sammen for de to kendisser, fortæller de.

- Det går meget godt, sagde Albert Rosin på den røde løber, og Jenna Bagge uddybede:

- Det er blevet rigtig rart at få en hverdag sammen og se hinanden lidt mere. Vi havde jo rigtig travlt begge to sidste år, så det er dejligt, at der er mere tid sammen.

Der er premiere på 'Vild med dans' fredag 9. september på TV 2 og TV 2 Play.