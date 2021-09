'Vild med dans'-stjerne har fået en kæreste

I dette års 'Vild med dans' måtte Martin Parnov Reichhardt og skuespiller Jannie Faurschou forlade dansegulvet som de første.

Det tidlige exit fra danseprogrammet førte til stor skuffelse for danseparret.

I privaten går det til gengæld strygende for den professionelle danser. Han har nemlig fået en kæreste.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til gallapremiere på den nye James Bond-film, 'No Time To Die'.

- Det er en, der hedder Benjamin, fortæller en nyforelsket Martin Parnov Reichhardt fra den røde løber.

Stadig nyt

Forholdet er stadigvæk forholdsvist nyt, fortæller den professionelle danser.

- Vi har været officielt kærester i en fire-fem måneder, så det er også derfor, jeg ikke snakker så meget om det endnu, siger han.

Martin Parnov Reichhardt vil dog gerne fortælle, hvordan han har mødt sin nye kæreste.

- Vi har mødt hinanden igennem nogle fælles venner, siger han.

Da forholdet stadig er nyt, har parret heller ingen planer om at flytte sammen i den nærmeste fremtid.

- Det, tænker jeg, ville være lidt hurtigt efter at have været kærester i fire-fem måneder, siger Reichhardt og tilføjer:

- Vi har selvfølgelig kendt hinanden lidt længere end det, men der går jo noget tid, inden man rigtig bliver kærester.

