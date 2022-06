'Vild med dans'-stjerne om ni år i helvede: - Det var smertefuldt

Michael Olesen blev sidste år far til en lille dreng efter parrets lange kamp for at få gjort kæresten Joan Divine gravid. I stort interview fortæller han om frygten for, at vennerne så ned på ham

Michael Olesen er med sine 13 sæsoner i 'Vild med dans' en af de mest garvede i programmet, og han regnes generelt for at være blandt de dygtigste og mest succesfulde dansere i dets historie.

Men lige så god, han er på et dansegulv, lige så svært havde han gennem ni år ved at gøre sin kæreste, Joan Divine, 42, gravid.

Historien har været beskrevet i medierne mange gange: Parret prøvede ALT, og gik gennem et frygteligt årti, hvor de mistede og mistede, prøvede og prøvede og græd og græd i et fertilitetsforløb, der vel dårligt er set mere omfangsrigt.

Det hele endte lykkeligt, da de fandt Dr. Olga i det russiske, som havde en anden tilgang og kunne noget andet, og Michael Olesen og Joan Divine blev lykkeligvis sidste år endelig forældre til en sød lille dreng.

En knægt, der var hovedårsag til, at Michael Olesen i den seneste sæson af 'Vild med dans' meldte fra for første gang siden 2007, så han kunne koncentrere sig om sin lille familie.

Pinligt

Men han gør gerne status over de år, hvor han flere gange - sammen med kæresten - var med at miste modet efter abort på abort i utide og mislykkede forsøg på at få gjort Joan gravid trods den intensive behandling og mange tårer undervejs.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Olesen har været sammen med den tidligere coverpige, Playboy-model, nøgenmodel m.m. og nuværende fotograf m.m. Joan Divine siden 2013. De kæmpede fra begyndelsen for, at hun skulle blive gravid. Først i 2020 lykkedes det. Foto: Mogens Flindt

Det gør han i ugebladet Femina, hvor Michael Olesen taler om det faktum, at han i mange år gik og tumlede med alle de negative tanker selv.

Han syntes, det var pinligt, 'at han ikke kunne levere'. På det tidspunkt havde parret nemlig endnu ikke fundet ud af, at Joan faktisk også var en del af problemet, idet hendes krop indeholdt enzymer, der gjorde, at æg ikke ville kunne sætte sig fast.

- Jeg følte ikke, at det var noget, jeg kunne snakke med mine kammerater om, fordi jeg syntes, at det var så pinligt. Jeg vidste ikke, om de ville se ned på mig. Det var så smertefuldt hele tiden at skulle komme på undskyldninger og lyve om, hvorfor vi ikke havde børn. Vi kunne mærke, at fertilitetsbehandling var et tabu, og det var også en af grundene til, at vi ønskede at være offentlige omkring det. Det var den bedste beslutning. Vi blev overdænget af kærlighed, fortæller Olesen blandt andet i Femina.

Danseren fortæller videre, at han troede, at de ni år, som var et helvede, ville fylde resten af hans liv. Men nu hvor sønnike er kommet, og Michael Olesen er blevet far, er de sørgelige år nærmest renset ud fra hans hukommelse, fortæller han i ugebladet.

Han lægger vægt på, at man skal fokusere på håbet og på at lykkes, for når ting lykkes, er det alt det gode, der fylder i livet.

Hvis du har appen Pling, kan du læse hele interviewet fra Femina her. Ellers er der en forkortet version på hjemmesiden her.

Michael Olesen takkede - formentlig midlertidigt - af i 'Vild med dans' efter 2020-sæsonen, hvor han fik en fjerdeplads med Hilda Heick. Foto: Mogens Flindt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan føles det at date 17 kvinder på samme tid? Det ved de to bachelorer fra TV 2s Bachelor. Hør dem i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app