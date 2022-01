'Vild med dans'-stjerne slemt skadet

Nytårsaften er normalt en festlig begivenhed, der vækker smil, latter og godt humør.

Ingen af delene var dog at finde hos danseren Karina Frimodt i momentet kort før midnat på årets sidste aften.

Her tog 'Vild med dans'-stjernen nemlig - kort før rådhusklokkerne lød - et gigantisk styrt på en glat og våd stentrappe, som hun forsøgte at forcere i sutsko med hunden Palma i armene. Hunden kan således ikke lide at gå på trapper.

Det skulle Karina Frimodt dog ikke have gjort.

Hun skriver nemlig på sin Instagram-profil, at hun blev til 'Bambi på isen' med det stakkels kræ i armene på trappen, og at det udelukkende var albuer og ryg, der tog fra i faldet.

Skipper Skræk-arm

Av. Av. Og atter av!

Det forårsagede en hævet rygsøjle, en ordentlig blodansamling, en ikke fuldt bevægelig venstre albue og en højre underarm 'der kan måle sig med Skipper Skræk', som hun malerisk beskriver det.

Ikke just en særligt behagelig skade, når man er vant til at danse på nærmest daglig basis og ejer en danseskole.

Var ikke stiv

Karina Frimodt betoner, at hun skam ikke var fuld, da uheldet skete, og så afsluttes opslaget med, at Palma - hunden, altså - har det godt.

Det kan man dog ikke sige om Frmodt selv, fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi ringer for at få en status.

- Min ryg er øm, men derudover tror jeg, at den er ok. Min venstre albue har det til gengæld ikke så godt. Den kan ikke rigtig strækkes ud, så jeg tror, der er en hævelse. Den gør virkeligt ondt, fortæller Karina Frimodt og fortsætter:

- Jeg har dog sovet bedre i nat end natten før. Det er sjovt, for lige efter uheldet kunne jeg faktisk en masse med armen, men da hævelsen tog til, blev det bare værre og værre. Jeg blev virkelig forskrækket, forklarer Frimodt, som i øvrigt fortæller, at hun skulle have været til et dansearrangement i morgen mandag, men påtænker at melde fra.

Vennen er læge

- Har du fået ryggen og albuen tjekket?

- Vi holdt nytår hos et vennepar, og manden er faktisk læge. Han tjekkede hurtigt, at intet var brækket, men han opfordrede mig alligevel til at ringe her mandag og forklare, hvordan jeg har det.

- Undskyld, at jeg spørger, men hvorfor gik du rundt på en våd trappe i sutsko nytårsaften?

- Jeg har sådan en lille mops-hvalp, og jeg var simpelthen så bange for, at den skulle tisse på gulvet. Jeg er ikke så god til høje hæle, så dem smider jeg ret hurtigt, og så rendte jeg rundt i sutsko.

- Så ville jeg bære hunden ud i haven og tisse, og så får jeg bevæget mig ud på trappen i sutskoene, der blev som skøjter. Forestil dig så, at jeg nærmest glider på ryggen ned ad trappen, men ligesom når at sætte albuerne i, beretter en skadet Karina Frimodt.