'Vild med dans'-stjerners kærester med i 'Bagedysten'

Fredag aften svinger danseren Morten Kjeldgaard svømmeren Pernille Blume rundt på dansegulvet i 'Vild med dans'.

Men det er ikke kun en kamp mod de øvrige dansepar, Kjeldgaard kæmper dette efterår. Der er også udbrudt en fight om tv-seere i privaten hos Morten Kjeldgaard og hans kæreste, Frederik Haun.

Her til morgen har DR nemlig offentliggjort, at Frederik Haun skal være med i 'Den store bagedyst' på DR.

'Han her er den vildeste jeg kender,' skriver Morten Kjeldgaard om kæresten på Instagram, hvor han også at postet et billede af sin bagende kæreste.

Morten Kjeldgaard og Frederik Haun frygtede til at begynde med, at det kunne være en ulempe, at Kjeldgaard er danser på den konkurrerende kanal.

- Men Frede har været til 100 procent samme casting som alle de andre deltagere, forsikrer Morten Kjeldgaard.

Han fortæller, at han har prøvesmagt mange kager de seneste måneder, men i fredags kunne man se, at den 36-årige danser alligevel står knivskarpt.

- Hvis man træner meget, kan man spise meget kage, og jeg har da været lidt en af prøvekanin, griner han.

Morten Kjeldgaard er ikke selv så god med mel og mousse, men designet på kagerne hjælper han gerne med.

- Og vi har talt rigtig meget om kage!, siger han.

Thomas Evers Poulsen og hans kæreste, SæÞór Kristjánsson. Foto: Jonas Olufson

Det er ikke kun Morten Kjeldgaard fra 'Vild med dans', der kommer til at følge ekstra godt med i kagebageriet i år.

Også Thomas Evers Poulsens kæreste, SæÞór Kristjánsson, er med i kagekonkurrencen.

Thomas Evers Poulsen danner i år par med Mascha Vang. Foto: Jonas Olufson

Årets udgave af 'Den store bagedyst' er den tiende at slagsen, og det betyder, at der er jubilæum. Der er premiere 2. oktober.

Mens danserne får løn for at være med i 'Vild med dans', så er det langtfra en gratis fornøjelse at være med i 'Den store bagedyst'. Læs den historie her.

27-årige kommer fra Aarhus. Her er hun gymnasielærer og underviser i spansk og billedkunst. 23.årige Tilde bor i København. Hun arbejder som butikschef i en brudekjolebutik i København...når hun altså ikke bager kager. Frederik er 30 år, bor på Frederiksberg og arbejder som ejendomsmægler. Han danner par med Morten Kjeldgaard fra 'Vild med dans'. Sarah er 32 år og kommer fra Holte. Hun elsker at bage, men arbejder til dagligt med it-drift i et konsulentfirma. 36-årige SæÞór bor i Vanløse. Hvis du har set ham før, er det måske på den røde løber, hvor han jævnligt dukker op med sin kæreste, danseren Thomas Evers Poulsen. SæÞór arbejder som regnskabsassistent og læser økonomi- og ressourcestyring. Fra Odense kommer 56-årige Jakob. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, men nu arbejder han som handicaphjælper. Odense stiller også med årets yngste deltager. 18-årige Johanne går på HHX i Odense. 64-årige Gitte fra Brøndby er egentlig gået på efterløn. Men ved siden af bageriet er hun i gang med en toårig terapeutuddannelse. 36-årige Katharina kommer fra Solrød Strand. Hun er uddannet inden for forsikringsbranchen, men for tiden drømmer hun faktisk om at komme til at arbejde med mad og bagning. Anelise er 39 og kommer fra Viborg. Hun er født og opvokset i Brasilien, men har danske rødder, og for 15 år siden flyttede hun til Danmark.

