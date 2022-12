'Vild med dans'-vinder er blevet skilt

Det er slut.

Skiløber og tandlæge Sophie Fjellvang-Sølling, der vandt 'Vild med dans' i 2011, og Casper Barfoed er gået hver til sit.

Det siger hun i et længere interview med ugebladet Søndag. 41-årige Sophie Fjellvang-Sølling fortæller videre, at det er halvandet år siden, at beslutningen om skilsmissen blev truffet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sophie Fjellvang-Sølling, men hun har ikke ønsket at sætte ord på skilsmissen.

Sophie Fjellvang-Sølling blev for alvor kendt, da hun i tilbage i 2011 vandt 'Vild med dans' sammen med Silas Holst. Året efter mistede hun sin mand Nikolaj Fjellvang-Sølling, der døde af et pludseligt hjertestop. Sammen har de sønnen Maximillian, som i dag er 11 år.

I 2013 kunne Sophie Fjellvang-Sølling oplyse på Facebook, at hun atter havde fundet kærligheden. Her skrev den tidligere skiløber, at hun var i et forhold med Casper Barfoed, som hun nu er blevet skilt fra.

De har børnene Leonora på 7 og Theodore på tre år.

Nye hus

SE og HØR skriver, at Sophie Fjellvang-Sølling og Casper Barfoed efter skilsmissen hver især har købt hus i Gentofte Kommune. Den tidligere skiløber har betalt 8.575.000 kr. for en gulstensvilla i Hellerup.

Ejendommen blev bygget tilbage i 1942, og grunden har 492 kvadratmeter.

I 2021 solgte Sophie Fjellvang-Sølling og Casper Barfoed deres fælles hjem i Gentofte. SE og HØR kunne på daværende tidspunkt skrive, at ejendommen blev solgt for 17,2 millioner kroner.

Det var altså 7,7 millioner kroner mere, end det de købte huset for tilbage i 2018.