Vild melding: Dansk stjerne var med til at sælge stoffer

Skuespilleren Pilou Asbæk er kendt for sin evne til at leve sig ind i sine roller. Hvad end det er som Kasper Juul i 'Borgen' eller Euron Greyjoy i 'Game of Thrones', så spiller han altid overbevisende.

Men en sådan præstation kræver forberedelse. Og det må man sige, at han i den grad levede op til, da han skulle spille rollen som Rune i den danske film 'R' fra 2010.

Nu fortæller han nemlig i Radio 4's podcast 'Det sidste måltid', at han som forberedelse til filmen 'levede som kriminel' i seks måneder.

- Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skydere, knive, kæmpe poser og distribuerede, fortæller Asbæk.

Han fortæller dog samtidig, at han ikke var med til rent faktisk at sælge stofferne - Han kiggede bare på.

Pilou Asbæk var i strålende humør, godt hjulpet på vej af de gyldne dråber, til premieren på filmen 'Når befrielsen kommer', hvor stjernen besætter hovedrollen. Se det alternative interview med en godt bedugget Pilou Askbæk i videoen her

Rockerslåskamp

Ud over at agere observatør på narkotikasalg så fik Pilou Asbæks rolle i 'R' også andre konsekvenser.

Katrine Greis-Rosenthal og Pilou Asbæk spiller de to hovedroller i Asbæks nyeste film, 'Når befrielsen kommer'. Foto: Emil Agerskov

I 'Det sidste måltid' fortæller skuespilleren nemlig, at han en aften endte i en rockerborg, hvor det ender med, at to rockere kommer op at slås.

Og her fortæller stjernen, at han var bange for at dø.

- Også tænker jeg: Nu dør jeg, siger han og fortæller, at han frygtede at blive skudt.

Heldigvis var slåskampen dog blot en test – rockerne testede Pilou Asbæk for at se, om han ville bryde slåskampen op, fortæller han.

Skuespilleren Pilou Asbæk er lige nu aktuel i den nye danske film 'Når befrielsen kommer', hvor han spiller en højskoleforstander, der af tyske soldater bliver beordret til at huse 500 tyske flygtninge.

