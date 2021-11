Vild nyhed: Det er slut

Stine Sara Kold blev med ét landskendt, da hun i 'Go' aften Live' gav værten Abdel Aziz Mahmoud et chok ved midt under en pandemi at udbryde:

- Jeg har virus for helvede.

Siden stod hun bag klassikere som 'jeg har suttet syv pikke i Thailand i går', og hun begyndte at turnere i landets medier for at gøre opmærksom på lidelsen tourette, som er årsagen til de ukontrollerbare udbrud.

På Instagram væltede det ind med nye følgere, der både lod sig underholde af de mange skøre udbrud, som hun mente en imaginær fyr ved navn Leo måtte stå bag, men også for at blive klogere på lidelsen.

Men da hun tirsdag troppede op til bogreception på 'Fantasier', hvor kendte danskere røber deres fantasier som erotiske noveller, havde Stine Sara Kold en overraskende nyhed med i ærmet.

- Jeg har ikke haft vokale tics i over en måned nu, så Leo er mere eller mindre forsvundet. Det er virkelig syret, fortalte hun til Ekstra Bladet, der kunne konstatere, at der da heller ikke kom nogle udbrud i de fem minutter og 33 sekunder, interviewet varede.

Ikke helt tics-fri

Hun understreger dog, at hun stadig lider af motoriske tics. Ifølge Stine Sara Kold skyldes de forsvundne vokale tics formentlig alternativ behandling, som hun har modtaget, ligesom hun har arbejdet meget med sig selv.

- Jeg troede ikke, man kunne fjerne tics på den måde?

- Det troede jeg heller ikke, så jeg er også selv overrasket. Jeg er jo nærmest født på ny og skal lære mig selv at kende igen, for der er pludselig ro i mit hoved og ro i min krop. Jeg har stadig motoriske tics, og dem slipper jeg nok ikke af med. Men Leo er forsvundet. Det er mærkeligt at være i.

- Men jeg synes, det er rart. Jeg har aldrig oplevet sådan en indre ro før. Jeg har talt med en neurolog inde på tourette-klinikken, som siger, at vokale tics nogle gange forsvinder ud af det blå. Jeg har så oplevet, at det forsvandt i forbindelse med alternativ behandling. Det er virkelig syret og mærkeligt at forklare folk.

Det er slut med at høre komiske udbrud fra Stine Sara Kold. Hun har altid opfordret folk til at grine sammen med hende, når udbruddene har stået på. Foto: Per Lange

Afviser fup

- Der skal nok være nogle, der siger: Var det hele bare noget, hun fandt på. Var det så det?

- Det er der også nogle, der har skrevet til mig, og jeg kan ikke gøre så meget ved, hvad de tænker. Men jeg ville aldrig fake noget som helst, for det ligger slet ikke til min natur, siger Stine Sara Kold.

Hun beskriver sin nye hverdag uden verbale tics som en identitetskrise.

- Jeg har en slags identitetskrise faktisk. Leo har jo været en del af mig i rigtig mange år og på en måde passet på mig, når jeg har været ude. For jeg kan godt være ret genert, og det klarede han for mig med sine udbrud. Så jeg er stadig ved at finde hoved og hale i det. Jeg føler mig som en bogreol, hvor halvdelen af bøgerne pludselig mangler.

- Men du er vel glad for, at Leo er væk?

- Ja. Jeg er glad for den ro, jeg har fået, for jeg var tit rigtig træt og havde rigtig ondt, slutter hun.

