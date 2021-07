Vild pris: Rigmandsdatter køber årets dyreste villa

Der er ikke meget at rafle om.

Salget af en luksuriøs strandvejsvilla med 14 værelser i Skodsborg er årets dyreste - og det er endda med et solidt forspring på ti millioner kroner ned til de næste boliger på listen over de absolut mest indbringende hushandler indtil videre i 2021.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Salgsprisen for den næsten 500 kvadratmeter store vandkantsvilla, som ligger i whiskybæltet langs kysten nord for København, indbragte nemlig den nu tidligere ejer intet mindre end 56 millioner kroner.

En handel, der er foregået i et såkaldt skuffesalg hos liebhavermæglerforretningen Elbæks Ejendomsmægler, uden at den har været udbudt til salg på det offentlige marked - en handelsform, der har stortrivedes på det blomstrende boligmarked under corona-epidemien.

Som sagt er der en god håndfuld millioner ned til de næstedyreste handler i 2021: To villaer på Vedbæk Strandvej og Immortellevej i Vedbæk, som begge blev solgt for 46 millioner kroner i starten af året.

Dansk hjemmebase for rigmandsdatter

Køberen af den svimlende dyre villa er da heller ikke hvem som helst: Det er nemlig rigmandsdatteren Emilie Martinsen-Kønigsfeldt, som sammen med faderen Niels Erik Martinsen, stifteren af modeimperiet IC Companys, er nummer 55 på Berlingskes liste over de 100 rigeste i Danmark med en samlet formue på 2,6 millarder kroner.

Emilie Martinsen-Kønigsfeldt er tidligere eliterytter og bor til daglig i London, men nu har hun altså også sikret sig en eksklusiv base hjemme i Danmark i et af landets dyreste boligområder.

Ifølge Boliga.dks salgsdata er Rudersdal Kommune, hvor den dyre villa ligger, nummer fem på listen over de højeste huspriser. I det første halve år af 2021 indbragte villahandlerne i området intet mindre en 42.183 kroner pr. kvadratmeter i gennemsnit - men alligevel noget under de næsten 116.000 pr. kvadratmeter, som Emilie Martinsen-Kønigsfeldt har betalt for sit nye hjem.

Sandsynligheden for, at det forbliver årets dyreste villahandel, er ikke helt ubetydelig: Det dyreste hus på boligmarkedet i øjeblikket er nemlig en 16-værelses stor villa ved Bagsværd Sø i Kongens Lyngby, der er til salg for 53 millioner kroner.

