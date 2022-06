Vild rabat: DR-vært køber villa for 13,5 millioner

Der er gang i nyhederne for Mette Bluhme Rieck i 2022.

DR-værten er indtil videre både blevet mor igen, ligesom hun også har offentliggjort, at hun er blevet forlovet med sin kæreste, Kasper Nielsen. Og nu har parret endnu en nyhed.

De har nemlig smidt 13,5 millioner kroner for en 220 kvadratmeter stor villa i Charlottenlund. Det skriver SE og HØR baseret på oplysninger fra tingbogen, som Ekstra Bladet ligeledes kan bekræfte.

Købsaftalen blev allerede indgået i april, og de har god tid til at gøre klar til flytningen. De overtager nemlig først det nye hjem 1. oktober, fremgår det.

Sammen med sin mand, der er direktør for vurdering og salg hos auktionshuset Bruun Rasmussen og ligeledes har medvirket i en række tv-programmer, forlader Mette Bluhme Rieck altså den lejligheden i Nordhavn, som indtil nu har dannet ramme om familiens liv sammen.

'Vi er super glade - vi har ledt efter drømmehuset i et par år, og nu var det der pludselig. Vi synes, det virker som et super dejligt område, og huset har verdens fineste, gamle have - som jeg glæder mig helt vildt til at tage i brug. Efter nogle år i lejlighed trænger jeg til græs under fødderne. Det bliver skønt at få have til drengene,' skriver DR-værten i en besked til Ekstra Bladet.

Kæmpe rabat

Prisen på de 13,5 millioner kroner ville formentlig få de flest skræmt væk, men faktisk fik parret en massiv rabat i forhold til den pris, huset oprindeligt ramte markedet med.

Da det blev sat til salg tidligere i år, lød prisen på 17 millioner kroner, men allerede måneden efter blev der skåret 1,25 millioner kroner af den pris.

Det fik dog heller ikke interesserede købere til at slå til, og i april kunne Mette Bluhme Rieck og Kasper Nielsen altså så købe boligen til 3,5 millioner kroner under den oprindelige udbudspris.

39-årige Mette Bluhme Rieck og 52-årige Kasper Nielsen har sammen to børn, der altså nu også får en stor have at slå sig løs i på den 1015 kvadratmeter store grund.

'Nu skal huset lige renoveres og opdateres lidt først, og så regner vi med at flytte ind engang i løbet af efteråret - om alt går vel,' skriver hun.