Vild rekord: Billetsalg eksploderet

På lørdag har forestillingen 'No Regrets', som er baseret på Stig Tøftings bog, premiere. Forestillingen skriver dog allerede teaterhistorie, som den mest solgte premiere på teateret 'Svalegangen' i Aarhus.

Samtidig viser data fra billetsalget, at forestillingen tiltrækker nye gæster, som ikke er blandt de 'normale' teatergængere.

Direktør og kunstnerisk chef for Svalegangen er da også godt tilfreds med billetsalget.

- Jeg er blevet anklaget for, 'at vi garanteret bare laver denne forestilling, for at sælge billetter'. Og ja, det modsatte ville jo være fuldstændig åndssvagt. Selvfølgelig vil vi gerne have rigtig mange mennesker ind og se vores teaterforestillinger, men det gør vi jo via gode, tankevækkende fortællinger, siger Per Smedegaard til Århus Stiftstidende.

Et vildt liv

At forestillingen allerede har solgt så mange billetter, forstår hovedpersonen Stig Tøfting godt.

- Jeg tænker, at billetsalget skyldes, at den er interessant. Bogen, som den er baseret på, er også den mest solgte sportsbiografi i Danmark, så det hænger vel sammen. Men jeg kan jo ikke læse folks tanker, siger Stig Tøfting til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Folk synes selvfølgelig, at bogen var interessant fordi, der er sket nogle ting i mit liv, som måske ikke kommer til at ske for den gennemsnitlige dansker. Som for eksempel at miste sine forældre, miste sit barn og ryge i fængsel. Samtidigt med, at man har en professionel fodboldkarriere.

Stig Tøfting fik debut på det danske A-landshold som 24-årig. Foto: Lars Poulsen

Har ikke set forestillingen endnu

På trods af, at teaterstykket er baseret på Stig Tøfting liv, har han ikke set hele forestillingen endnu.

- Jeg har sagt nej til at se hele forestillingen før premieren. For jeg vil gerne have den upfront ligesom resten af publikum, siger Stig Tøfting.

Han kan derfor forvente den samme spænding, som alle de andre teatergæster, når premieren bliver opført på lørdag.

Og Stig Tøfting har fuld tillid til teaterfolkene bag produktionen.

- Jeg er ikke teatergænger som sådan, men jeg er helt rolig med den her forestilling. For de har lagt benhårdt arbejde i det, siger Stig Tøfting.

Tager det som et skulderklap

Stig Tøfting ser positivt på, at forestillingen bliver lavet.

- Jeg tager det bare som et skulderklap, at de laver min bog til en forestilling. For de kunne lave alt mulig andet. Samtidig er jeg utrolig glad på 'Svalegangs' vegne over, at de kan sælge så mange billetter og, at skuespillerne også får lov til at spille for udsolgte huse, siger Stig Tøfting.

Han har selv været involveret i forskellige elementer i forestillingen, men det vigtigste har dog været, at teaterforestillingen ikke ligger for langt fra bogens fortælling.

- Det skal ikke være sådan, så man går ind og ser teaterstykket, og så kommer ud med fornemmelsen af, at det er en helt anden bog, man har læst. Det har været det vigtigste, at teaterforestillingen er tro mod bogen. Men de skal selvfølgelig have deres kunstneriske frihed, siger Stig Tøfting.