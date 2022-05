Vild succes: Skovler millioner ind

Det kører på skinner for Mads Mikkelsen.

Den danske skuespiller er stor både i Danmark og i udlandet, og selvom det amerikanske billetsalg i den grad svigter i storfilmen 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder', som han har en af hovedrollerne i, så vælter pengene ind hos Mads Mikkelsen og hans hustru, Hanne Jacobsen.

I parrets driftselskab, CV3 ApS, var der i 2021 en imponerende vækst i forhold til året før. 2021 bød på en bruttofortjeneste på 19.826.845 kroner, hvilket er en fremgang på godt seks millioner kroner i forhold til 2020.

Selskabets formål er ifølge regnskabet 'at drive filmproduktion samt aktiviteter i tilknytning hertil, reklamefilm samt beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.'

Firmaets ene ansatte har modtaget en løn på 601.477 kroner, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 50.123 kroner, men derudover har der ikke været mange udgifter i selskabet. Derfor kan parret glæde sig over et overskud før skat på 19.221.405 kroner.

Efter der røg godt 4,2 millioner kroner i statskassen i form af skattebetalinger lyder bundlinjen på 14.992.697 kroner.

'Druk' med Mads Mikkelsen vandt sidste år en Oscar.

Investerer formuen

Mads Mikkelsen og Hanne Jacobsen ejer firmaerne sammen og udgør også direktionen i holdingselskabet HM3. Vica. Her fører de hvert år stort set hele overskuddet over, og det samme gør sig også gældende i år. Derfor råder de efterhånden over lidt af en pengetank i selskabet.

Egenkapitalen lød ved udgangen af 2021 på 74.969.809 kroner, hvor 100.000 af disse udbetales som udbytte til parret.

Størstedelen af formuen har Mads Mikkelsen og Hanne Jacobsen investeret i værdipapirer og kapitalandele i andre selskaber. Værdien af disse lød ved udgangen af året på 68.956.254 kroner - en fremgang på lige knap 20 millioner kroner.

