Vild udmelding: Udvider med endnu et slot

Det er blot to måneder siden, Jim Lyngvild kunne afsløre, at han sammen med den tidligere sanger Trine Jepsen var blevet slotsejer.

De to havde nemlig sammen investeret mere end 20 millioner kroner i det historiske Harridslevgaard Slot i Bogense på Fyn.

Men for Lyngvild var det ikke gjort med ét slot. I et opslag på Facebook afslører han, at han har udvidet sin slots-portefølje.

'SÅ er katten ude af sækken. Der er sikkert ikke mange af jer, der ved det - for jeg har gået ganske stille med dørene - men jeg er blevet medejer af firmaet, der ejer brugsretten til Charlottenlund Slot. Så NU skal der festes!' skriver han i opslaget.

Ejer det ikke

Der er dog næppe tale om en udskrivning i samme størrelsesorden som tidligere på sommeren for Lyngvild.

Charlottenlund Slot ejes nemlig af Slots- og Kulturstyrelsen, mens 44-årige Jim Lyngvild med forretningspartnerne Mads Hedegaard og Rasmus Skovmark råder over brugsretten.

De kan dermed leje slottet ud til arrangementer som bryllupper og fødselsdage. Og ifølge Se og Hør håber Lyngvild at blive rig på foretagenet. Faktisk drømmer han ifølge mediet om at blive den nye Simon Spies.

- Vi er ved at sætte os hårdt på oplevelsesindustrien i Danmark. Om du bor i Jylland, på Fyn eller Sjælland, skal du kunne opleve spændende kulturarrangementer, siger han til Se og Hør.

Jim Lyngvild og Trine Jepsen vil ikke ud med købsprisen for Harridslevgaard. Der er dog tale om en investering på over 20 millioner kroner. Privatfoto

Brug for penge

Tidligere har Jim Lyngvild da også afsløret, at der er brug for penge, hvis slotsdrømmene om Harridslevgaard skal gå i opfyldelse.

Til Ekstra Bladet har han tidligere fortalt, at han og Trine Jepsen efter købet fandt ud af, at slottet var mere faldefærdigt, end de havde troet.

- Der kommer vand igennem taget. Men jeg tillægger det ikke den store skade. Det er jo et gammelt slot, så sådan nogle ting kan man jo komme ud for, sagde han i den forbindelse.

Over for Her&Nu indrømmede han dog for nylig, at det kommer til at koste dyrt, hvis slottet skal kunne bruges.

- Det er meget svært, når man ikke er dyppet i guld. Det er en løs vurdering, om det bliver fem, ti eller 15 millioner, for at stedet ikke falder sammen. Og når man ikke kan sige en pris med to streger under, så får folk som mig ondt i maven, men så skulle jeg måske ikke have købt et slot, sagde han til ugebladet.

Tjener på kunst

Selvom Lyngvild altså giver udtryk for, at der er lavvande i kassen, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han faktisk formår at tjene ganske godt på sin kunst.

- Det er aldrig det økonomiske, der må være det bærende. Selvfølgelig går jeg ikke på arbejde gratis, det er der jo ingen mennesker, der gør.

- På Nationalmuseet lavede jeg på et tidspunkt en udstilling gratis, som jeg efterfølgende har fået oplyst, at man tjente et tocifret millionbeløb på, og så har jeg bare tænkt, at det ikke var helt unfair, at jeg faktisk tog penge for at lave mine ting. Jeg vil også sige, at jeg er meget, meget billig i forhold til andre, der laver udstillinger, har Jim Lyngvild fortalt i forbindelse med, at det kom frem, at han han havde fået omtrent en million kroner for udstillingen 'Guld og guder' på Museum Sydøstdanmark.