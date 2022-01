Vild vaccine-shitstorm: Beskyldes for klam propaganda

Sigurd Barrett har lukket sin Facebook-profil.

Den 55-årige musiker og forfatter er havnet i sit livs stormvejr - en regulær shitstorm, hvor han bliver beskyldt for og kaldt de værste ting.

Han brøde er, at han har spillet ved et arrangement i Ishøj Kommune. Et arrangement, hvor folk kunne komme - også med deres børn - og blive vaccineret.

Det har fået vaccinemodstandere helt op i det røde felt.

'Det er så ulækker propaganda med en 'børnevært'. Skam dig Sigurd', står der i kommentarspor på Facebook.

'Usmageligt', skriver en anden, mens andre kalder hans optræden til arrangementet for 'sygt' og 'modbydeligt'.

'Det er psykose med vanvid på. Håber Sigurd Barrett sidder med en klam smag i munden og trækker ‘stikket’ fra dette cirkus', mener en om koncerten.

Sagen har ramt Sigurd Barrett, der ikke i sin vildeste fantasi havde regnet med, at hans optræden i kulturhuset Kulturium ville gøre folk så rasende.

- Det er måske naivt, men jeg har slet ikke bemærket den ophedede debat, der har været om vacciner. Jeg har fulgt myndighedernes anbefalinger og har ikke tænkt mere over det. Jeg har voksne børn og helt små børn, så jeg har slet ikke skulle tage stilling til vacciner til børn. Og det har slet ikke været min intention at have en holdning til det, siger Sigurd Barrett til Ekstra Bladet.

Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, kan han godt se, at hans optræden ved vaccine-arrangementet kan opfattes som propaganda.

- Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige undskyld til dem, der føler sig trådt på.

- Føler du, at du har noget at sige undskyld for?

- I hvert fald er jeg kommet til at træde på en masse mennesker ved angiveligt at tage stilling til dette spørgsmål, og det undskylder jeg for, for det var slet ikke mit ærinde. Jeg er utrolig ked af, at det er endt sådan, siger han. Jeg ønsker ikke at promovere eller forherlige vaccination af børn, men jeg kan sagtens se, at det ser sådan ud, og det undskylder jeg for. Omvendt har dem, som vælger vaccinen jo også ret til det, så jeg kan se begge sider af sagen, siger han.

- Det har været voldsomt det seneste døgn. Har du været bange?

- Nej, det har jeg ikke. Men det ubehageligt. Tonen er så ondt og skarp - det er ikke min stil. Derfor har jeg måttet slukke mine sociale medier. Jeg kan godt forstå, at folk har brug for at få afløb for ting. Jeg kan bare ikke holde til det. I øvrigt var der kun tre eller fire børn i løbet af de to timer, jeg spillede, der blev vaccineret, mens der var 47 voksne. Så historien er måske også kørt lidt af sporet. Jeg har tiltro til, at folk selv kan vurdere, om deres børn skal vaccineres eller ej, siger en tydeligt berørt Sigurd Barrett.

- Det er rent hypotetisk, men ville du gerne kunne gøre det om?

- Ja, hvis jeg kunne. Jeg er en samler og ikke en spreder. Jeg ønsker ikke at dele vandene. Jeg har sagt nej til at spille på partikongresser - fra begge fløje. Det vil jeg ikke, for så virker det som om, man tager stilling. Det har jeg ikke behov for. Det er ikke mit ærinde. Jeg vil gerne gøre folk glade med min musik og ikke skabe splid på grund af en holdning. Og jeg har ingen holdning til vaccine. Det lader jeg fagpersoner om, siger Sigurd Barrett.

