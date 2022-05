Vild vækst for youtuber

Julia Sofia Aastrup kan endnu engang præsentere et flot årsregnskab

Den 24-årige youtuber, influencer og forfatter Julia Sofia Aastrup kan smile i disse dage.

Den danske sociale medie-personlighed har netop offentliggjort årsregnskab for sit selskab Julia Sofia ApS, der har til formål at drive kunstnerisk virksomhed, og det ser ikke tosset ud.

Stjernen har præsteret en vækst i bruttofortjeneste, der er omsætningen fraregnet en række omkostninger, på hele 52 procent. Således lød fortjenesten for 2021 på 562.828 kroner.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Julia Sofia afslører sin værste frygt

Efter personaleomkostninger, skat og en række andre udgifter efterlader det grønne tal på bundlinjen for Julia Sofia Aastrup, der kan glæde sig over et overskud på 40.905 kroner.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at Julia Sofia Aastrup anser årets udvikling og resultat for tilfredsstillende, og optimismen går igen, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Jeg er bare glad for, at det går godt, og det er vidst, hvad jeg har at sige til det, lyder det fra den unge kvinde.

Pengetank vokser

Årets økonomiske aktiviteter efterlader da også rum til, at Julia Sofia Aastrup har kunnet sætte lidt penge til side, og egenkapitalen i selskabet er således vokset fra 778.000 kroner i 2020 til 819.787 kroner i 2021.

Der er også blevet plads til en lille lønforhøjelse til selskabets ene ansatte, der må formodes at være Julia Sofia Aastrup selv.

I 2020 lød personaleomkostningerne på 263.000 kroner, mens de for 2021 var steget til 353.297 kroner.

Julia Sofia Aastrup er bare én af de kendte, der har formået at skabe økonomisk succes på indhold målrettet børn og unge på YouTube og andre sociale medier. Her kan du læse meget mere, om hvor rige dine børns idoler er.