Vildt jobskift: Scorer hovedrolle

Vi kender Oh Land på scenen som sangerinde, men hun har også haft et par småroller i fiktionens verden.

Nu venter hendes helt store gennembrud på biograflærredet.

Oh Land, der bærer det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, spiller nemlig den kvindelige hovedrolle i den kommende film 'For evigt', der får premiere 3. august 2023.

Det annoncerer Hyæne Film og Nordisk Film Distribution i en pressemeddelelse.

Kærlighedsdrama

'For evigt' fusionerer science fiction-genren med et storladent kærlighedsdrama, lyder det i pressemeddelelsen.

Et voldsomt jordskælv forårsager en sprække i havbunden, og det får klimaforandringerne til at forværres i så voldsom en grad, at menneskeheden er truet.

Et hold af videnskabsfolk og klimaforskere - anført af Elias, som er filmens mandlige hovedrolle i skikkelse af Simon Sears - sendes ned på havets bund for at lukke sprækken.

Mens verden er truet, møder Elias pludselig Anita - der spilles af Oh Land - som han som ung havde et passioneret forhold til.

Pludselig står han ansigt til ansigt med det liv, han valgte fra, og herfra må han spørge sig selv: Kan man vælge sin egen skæbne? lyder det om filmen.

'For evigt' instrueres af Ulaa Salim, der - som navnet antyder - er bror til filmstjernen Dar Salim.

Ulaa Salim havde sin spillefilmsdebut som instruktør i 2019 med det anmelderroste drama 'Danmarks sønner', og herfra har han hentet Zaki Youssef, der også har en rolle i 'For evigt'.

'For evigt' får biografpremiere 3. august 2023.