Vildt sceneskift: ’X Factor’-stjerne bliver politiker

I dette års ’X Factor’ imponerede den 22-årige sanger Vilson Ferati iført farverigt tøj med sit charmerende væsen og bløde popstemme, inden han til manges ærgrelse blev stemt ud efter fjerde liveshow.

Men nu er oversized jakker, modehatte og spraglede skjorter blevet skiftet ud med et stift jakkesæt. Årsagen? Vilson vil være lokalpolitiker.

Således erklærer sangeren på sin Instagram-profil, at han i den kommende tid ikke kun vil brygge på nye toner i sit hjemmestudie, men også kæmpe for mere livemusik og – med egne ord – ’gang i den både i dagslys og i nattelivet’ i Sønderborg.

Sådan så det blandt andet ud, da Vilson var med i 'X Factor'

På plakater i hele byen

Projektet opstod, efter at byens borgmester Erik Lauritzen henvendte sig til den tidligere tv-stjerne omkring et samarbejde og i samme moment forhørte sig om, hvorvidt Vilson ville være interesseret i at stille op til det kommende kommunalvalg for Socialdemokratiet med henblik på at indtræde i byrådet.

- Jeg ved jo ikke særligt meget om politik. Faktisk har jeg ikke styr på så meget andet rent politisk end musikken, men både de og jeg mener, at jeg kan være med til at få lidt gang i de unge i byen, som bare sidder derhjemme og keder sig. Så jeg har sagt ja til at stille op ved kommunalvalget til november, og mine valgplakater kommer til den tid op at hænge i hele området, fortæller Vilson Ferati til Ekstra Bladet.

Selv bor han omkring 20 kilometer væk fra Sønderborg i byen Nordborg.

Sådan ser Vilson Ferati ud, når den musikalske scene skiftes ud med den politiske. Foto: Arvid Nielsen.

Musikken kommer først

Ifølge Vilson kræver det formentlig mindst 300 personlige stemmer at blive valgt, men det skulle der være god mulighed for at få.

- Jeg er jo et kendt ansigt i Sønderborg, hvor mange ser op til mig. Min første idé er at lave nogle musikarrangementer på byens caféer hver anden weekend. Det trænger vi til, og mange musikere vil jo spille ret billigt, fordi alle har ligget underdrejet af Corona. Jeg vil også gerne selv synge live nede i byen, beretter Vilson og fortsætter:

- Vi går først rigtigt i gang, hvis jeg bliver valgt ind i byrådet, men indtil da har jeg fået et forspring, hvor jeg kan komme med en masse idéer og skal holde nogle møder med toppen på rådhuset, siger sangeren.

Musikken er dog fortsat hans førsteprioritet.

- Jeg er netop nu på vej til København for at indspille to nye sange, som udkommer snart. Det er min musik, der er det vigtigste i mit liv, men jeg håber jo også, at et politisk eventyr kan være med til at promovere mig selv som musiker.