Vildt vægttab: TV 2-kendis har tabt 100 kilo

Da programmet 'Stor mand' løb over skærmen tilbage i marts, vejede Stefan Jepsen omkring 350 kilo.

I programmet fulgte man den svært overvægtige mands kamp for at smide de overflødige kilo - og for at overleve.

Det lykkedes desværre ikke Stefan at nå det ønskede vægttab under programmet.

Der er dog tilsyneladende sket en hel del, siden kameraerne slukkede. Det oplyser han i et opslag på Instagram.

'Kæmpe milepæl! Jeg har tabt de første 100 kilo. Startede på cirka 350 kilo, og i dag kom vægten under de 250 kilo. Jeg er max klar på de næste 100', skriver Stefan Jepsen i opslaget på Instagram, hvor han har 41.000 følgere.

Orkede lige at gå på toilettet

Stefan brugte stort set hele dagen i sengen, da vægten var på sit højeste.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det nylige vægttab har givet ham mere af livet tilbage.

- Det er jo megafedt! Jeg har fået ret meget af mit liv tilbage. Og det bliver kun bedre. Da jeg vejede 350 kilo, lå jeg i min seng hele dagen. Hvis jeg brugte alle kræfter i min krop, så kunne jeg lige rejse mig op og gå de tre meter ud til toilettet, fortæller han og fortsætter:

- Jeg kommer meget nemmere rundt i mit hjem nu her. Jeg er stadig en voldsomt stor mand, men kan virkelig mærke en ændring.

Stefan Jepsen vejede 350 kilo og havde svært ved at bevæge sig de tre meter ud på toilettet - nu drømmer han om at komme ned at veje 120 kilo. Foto: TV2

I 2014 lykkedes det faktisk Stefan Jepsen at tabe 133 kilo på blot to år. Det gjorde han i samarbejde med den personlige træner Henrik Duer.

Efter sin medvirken i tv-programmet 'Stor mand' kontaktede Stefan endnu en gang sin tidligere træner.

Og det har tilsyneladende været en god beslutning, da det igen er blevet en realitet med et vægttab.

Blandt andet har han holdt sig fra søde sager som slik og sodavand som et led i vægttabet.

Derudover har han i fællesskab med sin personlige træner fokuseret på en kombination af sund kost og motion.

- Det hele handler om kostsammensætningen. Jeg spiser pænt meget kød, kål, fisk og æg. Jeg indtager ikke sukker og med hensyn til stivelse, så indtager jeg et absolut minimum, fortæller Stefan til Ekstra Bladet.

Selvom Stefan har tabt 100 kilo, så er han bestemt ikke i mål endnu.

- Når jeg kommer i mål, så kommer jeg til at have tabt et sted mellem 220 og 230 kilo. Jeg vil gerne træne og ende op som en hakket makker på omkring 120 kilo.

