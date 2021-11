Vildt venskab: - Det er sygt mærkeligt

Teresa Ovenberg har fået sig en ny bedsteveninde, og det er mildest talt mærkeligt for ekskæresten Teitur Skoubo.

For imens Teresa og Teitur er begyndt at date igen, uden dog at ville kalde sig kærester endnu, har hun fundet sig en ny veninde: Teiturs anden ekskæreste, Christel Trubka. Og de to kommer rigtig godt ud af det med hinanden.

- Man kan godt sige, at Teresa er min bedste veninde. Jeg har det skide godt med hende, siger Christel Trubka, der sammen med både Teitur og Teresa deltog i 'Ex on the Beach', hvor venskabet opstod.

Hun forstår udmærket, hvis folk synes, det er underligt.

- Det kan virke mærkeligt for mange, og det kan jeg godt forstå, men jeg har givet slip på Teitur for længst, så derfor er det ikke svært at have en relation til Teresa, forklarer Christel Trubka.

Christel og Teitur slog op i november sidste år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Gør som de vil

De to ekskærester til Teitur bor begge i København, mens Teitur er bosiddende i Spanien. Og i hans fravær er deres bånd blevet så tæt, som et bånd mellem venner kan blive. De har nemlig valgt at markere venskabet med en venindetatovering.

- Det er koordinaterne på villaen på Grand Canaria(hvor de filmede 'Ex on the Beach', red.), som vi har været inde og finde på Google Maps, og så fik vi tatoveret det sammen. Vi ville gerne have en venindetatovering, siger Christel Trubka.

- Hvordan tror du, at Teitur har det med, at hans to eks'er er begyndt at ses og få venindetatoveringer?

- Hmm.. Jeg tror, det er rigtig mærkeligt for Teitur. Men vi gør, hvad vi har lyst til, og så må han tænke, hvad han vil, siger Christel Trubka.

Teitur og Teresa deltog sammen med Christel i 'Ex on the Beach'. Siden er de mere eller mindre blevet kærester igen. Privatfoto

Virkelig underligt

At det er mærkeligt for Teitur, har hun helt ret i. Det fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det er fuldstændigt mærkeligt. Jeg har oplevet mange syrede ting i mit liv, men det her er virkelig underligt. Jeg skal ikke blande mig i det, men jeg fortæller dem hele tiden, at det er underligt, siger Teitur Skoubo.

- Hvordan har du det med, at de nu foreviger deres venskab med en tatovering?

- Det var nok det sidste, jeg havde forventet. Man bliver lidt mundlam. Men man plejer at sige, at lige børn leger bedst, og det er få kvinder, der har så gode eks-kærester som de to. Det er underligt, men ikke noget jeg skal blande mig i. Hvis de har det godt sammen, så skal de bare hygge sig, siger han.

