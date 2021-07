Ville forlade 'Bachelor': - Der var for meget drama

Det kom som lidt af et chok i torsdagens udgave af 'Bachelor', da en grædende Louise takkede nej til Jaffers rose.

Både Jaffer og de resterende kvinder så måbende til, mens Louise forklarede, at det hele var blevet for meget for hende. Efter et kram og et par overbevisende ord fra Jaffer, ændrede hun dog valget og blev i tv-programmet.

Nu åbner Louise op om sine overvejelser:

- Vi var så mange piger inde i huset, og når alle så ikke altid var gode ved hinanden, så var det bare megahårdt at være i. Jeg hader at diskutere med folk, da jeg synes, det er spild af tid. Jeg havde forud for Q&A-seancen diskuteret med Michaela om hele situationen med hende og os andre piger, og det var prikken over i'et for mig. Det hele blev bare for meget for mig, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg ville oprigtig gerne lære Casper og Jaffer at kende, men jeg havde ikke lyst til at være derhenne, når jeg blev høvlet ned af en person, som jeg ikke følte, ville det samme som mig. Michaela er bare, som hun er, og det skabte lidt problemer. Så havde jeg det sådan, at jeg lige så godt kunne være hjemme ved mine veninder, hvor jeg ikke var ked af det og frustreret. Der var for meget drama mellem pigerne, synes jeg, og det var ikke rart for mig at være i.

- Vigtigt at hun sagde ja Jaffer fortæller, at han bestemt blev overrasket, da Louise takket nej til hans rose, da hun var en af de piger, han havde forventet ville sige ja. Han var dog også glad for, at hun viste en ny side af sig selv. - Jeg var slet ikke forberedt på, at Louise ville sige nej til min rose. Det var ret hårdt, og jeg havde virkelig svært ved, hvad jeg skulle gøre. Jeg fik sagt til hende, at hun skulle gøre det, hun følte for, og ikke lade tankerne flyve for meget rundt. Og så sagde jeg til hende, at jeg slet ikke var færdig med at lære hende at kende og håbede, at hun blev, fortæller han. Selvom det var hårdt at se Louise græde, var Jaffer glad for at se en følsom side af hende. Foto: Lotta Lemche/TV2 - Jeg blev sindssygt glad, da hun valgte at blive og sige ja til rosen. Louise var en af dem, der betød meget for mig, så det var vigtigt, at hun sagde ja, fortsætter han og tilføjer: - At hun viste en side af sig selv, som faktisk var den, jeg havde efterspurgt. Jeg ville gerne se en lidt mere følsom side af hende, fordi hun ellers altid var en udadvendt humørbombe. Så det var kun et plus i bogen for mig, at hun også viste en lidt mere sårbar side af sig selv. Vis mere Vis mindre

Havde fortrudt exit

Når Louise ser tilbage på situationen, er hun dog rigtig glad for, at hun valgte at blive i programmet.

- Jeg ville jo gerne lære Jaffer og Casper bedre at kende, og nu havde jeg fået mine frustrationer ud og var kommet ned på jorden igen. Så måtte jeg prøve at lægge det med pigerne bag mig, tage mig sammen og fokusere på at lære fyrene at kende. Det indså jeg heldigvis derinde, hvorfor jeg også besluttede mig for at skifte mening, lyder det fra Louise.

Louise glæder sig over, at hun valgte at blive i programmet. Foto: Lotta Lemche/TV2

- Jeg er rigtig glad for, at jeg valgte at blive derinde. Jeg havde fortrudt, hvis jeg var taget hjem. Og det sagde Jaffer også, at han havde været så ærgerlig over, tilføjer hun.

'Bachelor' kan ses på TV 2 Play, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.

