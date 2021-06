Emil Thorup forklarer, at han har lært meget af konkursen af sit byggefirma ET Byggeri

Emil Thorup er kendt for at være en mand, der har mange skibe i søen.

Han blev kendt som tv-vært, men er siden blevet lidt af en multikunstner med et cv, der indeholder alt fra møbelvirksomhedsejer til tegnefilmsspeaker.

For nylig kunne regnskabet for hans møbelvirksomhed Handvärk ApS vise, at 2020 havde været et godt år med et overskud på 291.744 kroner. Emil Thorup har dog også oplevet, hvordan det kan føles, når ens virksomhed ikke får succes. I 2018 blev hans byggefirma ET Byggeri begæret konkurs.

- Jeg er ovenpå efter konkursen. Hvor intet vover, intet vinder, og fordi jeg laver så mange forskellige ting, er det nok nemmere at acceptere de gange, hvor det ikke går lige så godt. Det er vigtigt at acceptere at fejle, for ellers bliver man aldrig bedre, starter han, men fortsætter så:

- Jeg blev da megapresset, men det er også noget af det, jeg har lært mest af. Jeg lærte, hvordan jeg reagerede, hvilket heldigvis var med overblik, så nu tør jeg godt kaste mig ud i nye ting, da jeg kender processen. Jeg ville ikke ønske det for min værste fjende, men sådan er livet. Jeg prøvede at tage det i stiv arm, hvilket jeg har et billede af, at jeg gjorde, men måske mine venner og familie ikke vil sige det samme.

Nye tv-projekter Inden længe kan vi igen se frem til at se Emil Thorup på skærmen: - Jeg er medvirkende i et DR3-program om køn. Så snakkes der med en masse mennesker, som er blevet fejlopfattet i både køn, seksualitet og andre ting. Og folk har tit taget fejl af mig i forhold til min seksualitet. Så irriterende, fortæller han og fortsætter: - Jeg har også lige lavet 'Sæt pris på Danmark' til TV2 sammen med Abdel, og jeg skal også lave noget mere til august/september, hvor jeg er medvirkende. Det er ikke et must for mig at lave tv, men det er enormt hyggeligt.

Bedst som medvirkende

Ud over møbelvirksomheden Handvärk er Emil Thorup medejer af konsulenthuset Thorup Rohde Studio, som laver design. Derudover holder han foredrag. Det betyder dog ikke, at han ikke har tid til tv-projekter sideløbende.

- Jeg er mest med som medvirkende. Jeg er næsten aldrig vært. Jeg har ikke tålmodighed til det. Det kræver, at man står og venter hele tiden. Man jo en hel dag på at lave 20 minutter. Og det er også en sjov rolle at være medvirkende, forklarer han og tilføjer:

- Jeg har mange projekter, og det bliver jeg ved med. Jeg kan ikke stoppe igen, og jeg elsker mine ting.

Emil Thorup er lige nu aktuel med podcasten 'Swipe. Match. Date' på Podimo.