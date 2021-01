Vinder retssag: Skal have 700.000 fra tidligere ansat

Den tidligere 'X Factor'-dommer Remee Jackman har vundet en stor sejr i byretten.

Hans tidligere rådgiver og personlige assistent Christian Hoeck er blevet dømt til at betale 700.000 kroner tilbage til musikproduceren, efter han i 2013 fyrede og politianmeldte Christian Hoeck for underslæb for tre millioner kroner.

Politiet valgte dog aldrig at tage sagen op, og derfor fik det Remee til at gå i retten i en civil retssag med et krav om, at Christian Hoeck betalte halvanden million kroner tilbage.

I byretten blev Christian Hoeck også dømt for uretmæssigt at have tilegnet sig halvanden million kroner fra Remee, men da nogle af hans krav var forældet, endte det med, at Christian Hoeck skulle tilbagebetale 700.000 kroner.

Pengene tilegnede han sig ved ikke at indbetale Remees skat løbende. I stedet valgte Christian Hoeck at bruge dem på en ekstravagant livsstil på kasinoer og natklubber, og det medførte, at Remee stod tilbage med en kæmpe gæld til Skat.

Taknemmelig for rettens ord

Til Ekstra Bladet fortæller Remee, at han er glad for, at der endelig er kommet en afklaring på sagen efter syv år, hvor han har håbet på at opnå retfærdighed.

- Jeg er taknemmelig for, at der endelig har været en grundig gennemgang af de hændelse, der har trukket så dybe spor i mit liv, og at jeg i første omgang har fået rettens ord for, hvad der er sket.

Samtidig lægger han stor vægt på, at dommen ikke gør skaden god igen.

Remee var nemlig nødt til at tage et lån i Basisbank, som er ejet Christian Hoecks far, Jens Hoeck, for at tilbagebetale gælden til Skat. Renterne gjorde, at han gennem syv år har kæmpet for at betale lånet til Basisbank tilbage, og det har taget hårdt på den 46-årige musiker.

- Ingen dom kan måle sig med de skader, det har forvoldt både personligt og økonomisk, men det er en ny begyndelse. Sagen er dog anket til landsretten, formodentligt for at få hele kravet forældet, fortæller han og afslutter med en opfordring til alle:

- Vi skal behandle hinanden ordenligt.

Afviser at have gjort noget forkert

Christian Hoeck har valgt at anke dommen til landsretten.

Til Berlingske fortæller han, at han synes, dommen er urimelig, da han afviser at have gjort noget galt.

Ifølge ham havde han nemlig aftalt at modtage noget af lønnen i naturalier, mens han samtidig fortæller, at der er nogle bilag, der ikke blev præsenteret i byretten.

Derfor føler han sig også tryg ved at anke sagen til landsretten, da han heller aldrig har været sigtet eller tiltalt.

- Hvis jeg skal betale beløbet (700.000 kroner, red.), så vil det svare til, at jeg har været negativt lønnet. Det vil sige, at jeg har betalt for at arbejde der, og det mener vi jo selvfølgelig er mærkeligt, siger Christian Hoeck.

