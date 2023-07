Vingegaards drøm går i opfyldelse: Gratis durum i vente

The Minds of 99 gad ikke fejre ham, men til gengæld kan Vingegaard regne med kærlighed og gratis kebabkød fra sin lokale durumpusher, når han vender retur til hjemstavnen, Glyngøre

Vingegaard-ugen er for alvor skudt i gang.

Søndag er det i Paris, onsdag er det på Rådhuspladsen og Tivoli, og torsdag afholder hjembyen Glyngøre en hyldest af deres lokale superstjerne.

Desværre gad Vingegaards yndlingsband, The Minds of 99, ikke være en del af Glyngøres Vingegaard-fejring.

Til gengæld er der andre, der har lagt sig i slipstrømmen for at byde den todobbelte Tour de France-vinder velkommen med det, han allermest glæder sig til, efter at han er kørt over målstregen på Champs-Élysées.

Han skal bede om en durum. Og det skal han få - på husets regning.

Det bekræfter 42-årige Nessar Ahmad Lodin, indehaver af Vingegaards lokale durumpusher, Limfjordens Pizza og Grill, over for Ekstra Bladet.

Kan Jonas forvente en gratis durum, når han vender tilbage?

- Ja, selvfølgelig.

Annonce:

Ifølge Nessar var det samme tilfældet sidste år, da Jonas Vingegaard tog sin første Tour-sejr. Her blev der også sendt en durumbestilling afsted, da den lokale helt vendte retur til halvøen.

Når der skal bestilles mad fra den lokale pizzamand, er der altid to-tre durumruller med i ordren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Altid durum i bestillingen

Så durumrullen, som Vingegaard kræver, må være lavet af noget specielt, hvis det er det første, den dobbelte Tour-vinder har lyst til at spise ved hjemkomsten til Glyngøre.

Her er Nessar Lodin en beskeden mand, da Ekstra Bladet spørger om det lokale pizzerias hemmelighed til at tryllebinde Vingegaards smagsløg.

- Altså, der er ikke så meget forskel på den, vi laver, og på én, du kan få alle andre steder, fortæller Nessar Lodin til Ekstra Bladet.

Nessar Ahmad Lodin er indehaver af Limfjordens Pizza og Grill, Vingegaards lokale pizzeria. Foto:PRIVATFOTO

I Vingegaards ordforråd hedder det en durum, selvom der hersker en udokumenteret kamp mellem at kalde det en rullekebab eller en durumrulle, så er Vingegaard ikke i tvivl - for på menukortet hos Limfjordens Pizza & Grill står der durum. Og når familien Vingegaards ordre tikker ind hos Nessar Lodin, er der altid med et par durumruller i bestillingen.

Annonce:

- Normalt bestiller de to-tre durummer ad gangen.

- Men mange gange er det nogle store bestillinger, der er dog altid durummer med i ordren, siger Nessar Lodin til Ekstra Bladet.

Vil døbe menu efter Vingegaard

Sidste år cementerede pizzeriaet Vingegaards første Tour de France-sejr med et Facebook-billede af en pizza, hvorpå der stod 'Tillykke Jonas Vingegaard' med nøje udskårne stykker pepperoni.

I år vil spisestedet gerne gøre noget ekstra. Her har familien bag pizzeriaet tiltænkt at opkalde en ret på menukortet efter Tour-vinderen.

- Vi har ikke helt tænkt det igennem endnu. Men vi vil gerne gøre noget.

- Det bliver nok en durum med hans navn, eller måske opkalder vi en durummenu efter ham, udtaler Nessar Lodin til Ekstra Bladet.

i 2022 lavede Limfjordens Pizza og Grill en 'Tillykke Jonas Vingegaard-pizza' i anledning af hans første Tour-sejr. Foto: Limfjordens Pizza og Grill

Hvis Jonas Vingegaard besad et fasttømret kælenavn som for eksempel Bjarne Riis' 'Ørnen fra Herning' eller Chris Ankers 'Oksen fra Hammel', ville det være nemt at nappe et navn herfra.

Han er dog stadig 'bare' Jonas Vingegaard.

Egnens avis døbte ham 'Suset fra Limfjorden', da han i 2021 gav sin slovenske modpart Tadej Pogacar kamp til det sidste i deres første indbyrdes duel på de franske landeveje. Men navnet har ikke rigtig vundet indpas.

Derfor har Limfjordens Pizza og Grill bedt Ekstra Bladet om hjælp til at finde frem til et navneforslag til hyldestretten.