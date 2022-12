Vipper legender af pinden

'Det er julehjertets hem-lig-hed'.

Sådan har det lydt i 24 dage, når DR har blændet op for deres julekalender af samme navn.

Og titelmelodien har sat sit aftryk på hitlisterne.

Således kan Malte Ebert, der er manden bag nummeret, fejre, at han den sidste uges tid og nu også på juleaftens dag har tronet øverst på Spotifys daglige liste over de mest spillede numre.

Dermed har han slået de ellers ikoniske julesange, der plejer at ligge øverst på listen.

Han har blandt andet formået at blive streamet mere end Whams 'Last christmas', der ligger nummer to og Mariah Careys hit 'All I Want for Christmas', der indtager tredjepladsen.

På fjerdepladsen finder man 'Tinka' med Burhan G og Frida Brygmann, der har ageret titelmelodi til de tre forskellige 'Tinka'-julekalendere.

Første gang i eget navn

'Julehjertets Hemmlighed' har ligget nummer et på Spotify i snart en lille uge, og det gik da heller ikke ubemærket hen, hos sangeren, der fejrede det på sin Instagram-profil i sidste uge.

Det er nemlig første gang, at Malte Ebert har en sang i eget navn øverst på Spotifys hitliste.

Tidligere har han toppet listen adskillige gange under Gulddreng-aliasset.

'For første gang nogensinde har jeg en sang på førstepladsen i eget navn. Det er kæmpestort for mig. Tusind tusind tak til jer alle sammen, der lytter, deler, liker, kommenterer, kommer til koncerter og til mit hold', lød det fra sangeren i hans opslag.

Som Gulddreng havde han succes med sange som 'Model', 'Se mig nu' og 'Ked af det'.