Viser blodig slagtevideo: Aldrig set det før

Grisekongen Umut Sakarya lever af og har skabt sig en karriere på grisens glæder, men han havde aldrig set en griseslagtning, før han besøgte Simon Iversen, der blandt andet er kendt fra DR's dokumentar 'Hård udenpå'.

Under besøget afliver Simon Iversen, der driver et lille hobbylandbrug, en gris, der først skydes, og derefter får skåret halsen over foran de andre grise, der skynder sig hen og snuse til den spjættende artsfælle.

En voldsom video, der kan ses her. Vi må dog advare om voldsomme billeder.

Umut Sakarya fortæller til Ekstra Bladet, at videoen er et led i en YouTube-serie, han er ved at lave. Her besøger han en landejendom samt et rigtigt slagteri, ligesom han sammen med en gammel slagtermester fortæller om udskæringer.

Serien sluttes af med en episode omhandlende grisens historie i Danmark.

- Slagtning er noget, vi har foretaget os i rigtig mange år i Danmark og stadig gør i dag. Det er informationsvideoer, der viser, hvordan det foregår, så man får en bedre forståelse af grisen, siger Umut Sakarya.

Giver respekt

Den voldsomme video har medført mange positive kommentarer, samt et par negative fortæller han.

- Vi ser jo normalt aldrig, hvordan det foregår. Altså, jeg er kok, og jeg havde aldrig set en gris blive slagtet, og jeg lever trods alt af svin. Jeg ville gerne se, hvordan det dyr, der giver mig mad på bordet, bliver slagtet, siger Umut Sakarya og fortsætter:

- Et par stykker har selvfølgelig også kritiseret det, da det er gået op for dem, at dyr ikke kommer fra køledisken, men rent faktisk er et dyr, der bliver slagtet.

Kendiskokken understreger, at slagtningen af grisen i videoen ikke er 'sket i sjov'.

- Det her sted, jeg var, er selvforsynende i kød, og det synes jeg er meget hyggeligt. Det giver en anden respekt at se det dyr, man skal spise, i øjnene.

- Mange vil nok mene, det er respektløst, at man afliver den foran de andre grise?

- Sådan gør man det åbenbart ude på landet. Man laver ikke et ritual til den med rød løber og blomster. Den bliver aflivet. Det tog dem 10 sekunder, så var den skudt, halsen skåret over og den kom væk fra andre.

- Hvordan var det for dig selv at se det?

- Det var da også vildt for mig at se, hvordan den begynder at ryste og ralle, men den dør jo, da den får en kugle for panden. Det er ligesom du ser det med en fisk.

- Overvejede du at klippe sekvensen ud, hvor den får skåret halsen over?

- Ja, det gjorde jeg, og jeg var også nødt til at snakke med dyrlæge for at høre, om det var foregået ordentligt, for det ser voldsomt ud.

Værre i Tyrkiet

Umut Sakarya fortæller samtidig, at han har set langt værre ting i Tyrkiet under sin opvækst.

- Jeg har set får og lam blive halal-slagtet, da jeg var barn i Tyrkiet, og det foregår noget mere brutalt, skal jeg sige, hvor de får halsen skåret over, mens de er i live. Her får de en kugle for panden, og så er de kaput.

Simon Iversen, der skærer halsen over på grisen, forsvarer aflivningsmetoden over for Ekstra Bladet.

- Det er, fordi det stresser dyret, hvis jeg skal løbe rundt og indfange det. Gør man det, bliver dyret enormt stresset, hyler og skriger og kaster sig rundt. Samtidig vil det betyde, at jeg skal slæbe den væk med vold og magt for at skyde den i stedet for at den står glad og ikke fatter, hvad der sker.

- De andre forstår det heller ikke. Som man kan se i videoen, så drikker de blodet og kigger rundt. Hvis de var gået i panik, havde de hvinet, hylet og prøvet at komme ud af indhegningen. Det er ikke, fordi jeg ikke vil indfange den, der er bare ikke nogen grund til at stresse dyret, siger Simon Iversen.