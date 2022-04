Viser endelig kæresten frem

Sofie-Mai Christensen vender tilbage i den syvende sæson af 'Ex on the Beach', hvor hun også har mødt sin nye flamme Oliver Reves, som hun nu efter hemmelighedskræmmeri står frem med og sætter navn og ansigt på

De seneste måneder har været præget af hemmelighedskræmmeri, fordi Sofie-Mai Christensen, 21, endnu ikke var klar til at præsentere sin nye flamme for offentligheden.

Ekstra Bladet skrev i begyndelsen af januar, at realitydeltageren havde fået en kæreste, hun var meget glad for, men tiden var ikke rigtig til at gøre forholdet offentligt.

Det er den nu.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sofie-Mai med sin nye kæreste, Oliver Reves, som i øvrigt også har sin bror Sebastian Reves med i programmet. De kommer alle ind senere i sæsonen og er ikke en del af startcastet. Foto: Sladderkongen.dk

Det skyldes formentlig, at der i går var pressearrangement i forbindelse med den nye sæson af 'Ex on the Beach' - den syvende i rækken - og her troppede Sofie-Mai Christensen op med sin kæreste, Oliver Reves.

De er således begge med i realityprogrammet - Sofie-Mai for anden gang - og man må formode, at det har spillet ind i overvejelserne omkring offentliggørelsen af deres kæresteforhold, at Sofie-Mai ikke før nu har kunnet fortælle, hvor hun havde mødt sin fyr.

- Det er helt korrekt, at vi er kærester, og det blev vi i 'Ex On The Beach 7', hvor vi mødte hinanden. Vi er først blevet kærester herhjemme, men danner også par undervejs i programmet, siger Sofie-Mai.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Instagram

Ingen af de to turtelduer er en del af de otte unge mennesker, som danner start-castet i den nye sæson.

Hvornår og på hvilken måde, Sofie-Mai og Oliver kommer ind i programmet, vil kun tiden vise.

Sofie-Mai, der var med i sidste års sjette udgave af samme realitykoncept, betoner dog, at det var en hård omgang at deltage denne gang, men at der også kommer gang i den.

- Jeg kan jo ikke sige så meget om det, men det er bestemt ikke en dans på roser, og der kommer en masse drama, skænderier og følelser. Men også en masse kærlighed. Det bliver hårdt at gense, bedyrer Sofe-Mai Christensen.

Én ting er dog helt sikker: Hun er vild med sin Oliver.

- Han gør mig ekstremt glad. Han er altid opmærksom på mig, og jeg har virkelig mødt en fyr, som bare sætter så meget pris på den person, jeg er, og som jeg bare kan mærke, elsker mig helt vildt. Vores forhold herhjemme er så dejligt, og vi skal på ferie sammen her til maj. Så det kunne ikke være bedre, jubler den smukke realitydeltager.

'Ex on the Beach 7' har premiere på både stream (Discovery+) og flow-tv (Kanal 4) i morgen søndag.