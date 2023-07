Viser endelig kæresten frem

Efter det gik op for Mette Sommer, at det ikke gik med Boris Hjort, som fik hendes sidste rose i 'Bachelorette', kunne hun ikke lade være med at gå tilbage til en tidligere flamme

SPOILERALARM: Hvis du ikke har set ekstra programmet af 'Bachelorette' og ikke vil have spoilers, så stop med at læse nu!

I to omgange drog Mette Sommer af sted mod varmere himmelstrøg for at finde kærligheden i datingprogrammerne 'Bachelor' og 'Bachelorette'.

I 'Bachelor' stod hun blandt de sidste to, men Kasper Skak havde fået øjnene op for Helena Witt. Derfor tog hun endnu en gang af sted i håbet om at finde den store kærlighed i 'Bachelorette'.

Sol, strand og flotte settings var med til at sætte rammerne, og i Mexico blev Mette ramt af Amors pil, og følelserne for bejleren Boris Hiort begyndte at blomstre. Parret forlod Mexico tilbage i februar, og siden da er der også sket en masse.

- Da vi kom hjem, var vi meget intenst sammen. Vi ville rigtig gerne være i den boble, vi lige var blevet taget ud af. Det var en rigtig fed boble, det var nogle gode oplevelser, siger Mette Sommer i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev'.

Men efter et par måneder, hvor parret så hinanden, gik der leverpostej og hverdag i den. Foto: Lotta Lemche/TV2

- Efterhånden som tiden gik, havde vi svært ved begge to at finde tid til hinanden, så gled det ret meget ud i sandet. Vi fulgtes begge to rigtig meget an, følelsesmæssigt, siger Mette Sommer.

- Vi var kede af, at vi havde været på den fantastiske rejse, der var sindssygt dejligt, og nu er det slut. Men vi havde det begge to på den måde. Vi havde to forskellige liv herhjemme, siger hun og fortæller, at de var enige om, at det ikke skulle være dem.

Har fundet kærligheden på ny

Mette behøvede faktisk slet ikke at tage sydpå for at finde kærligheden.

Den var nemlig for øjnene af hende hjemme i Danmark. Det har den faktisk været, siden hun var barn.

- Jeg er meget meget glad. Jeg har fået en kæreste. Det er en gammel flamme, siger Mette Sommer om kæresten Kristian.

Her ses parret sammen med Frederikke og Philip, som Mette Sommer lærte at kende efter sin medvirken i 'Bachelor. Foto: Privatfoto.

Og det er ikke bare hvilken som helst fyr, der har fejet benene væk under Mette.

- Vi har gået på samme gymnasium, vi har gået i samme fodboldklub, jeg var kærester med hans bedste ven, vores forældre var venner, siger Mette og fortæller, at de faktisk har kendt hinanden næsten hele livet.

Det er dog heller ikke første gang, at de prøver sammen som par.

- Han var årsagen til, at jeg tilmeldte 'Bachelor' i sin tid, fordi det ikke gik.

- Da jeg kom hjem fra 'Bachelor', kørte jeg mit eget, og så stille og roligt begyndte vi at snakke sammen igen. Jeg kunne godt mærke, at der stadig var noget.

Da Mette og Boris sluttede det, var hun ikke tvivl om, at hun måtte tilbage sin gamle flamme. Foto: Privatfoto

Ingen måler sig med ham

Derfra begyndte parret at se lidt hinanden igen, men Mette turde ikke tage chancer igen.

- Jeg var bange for, at han ville holde mig 'for nar' eller fortryde igen. Jeg tog derfor til Mexico og gav den fuld gas og var åben. Min kæreste vil altid være 'the one that got away'. Jeg tog til Mexico og fandt ud af, der ikke var nogen, der kunne nå ham til sokkeholderne.

Tænkte du på ham, da du var afsted i Mexico? Vejede du ham op med nogle af mændene?

- Ja, det gjorde jeg. Selvfølgelig prøvede jeg at lukke helt ned for mine følelser for ham. Vi snakkede sammen, mens jeg var der. Det var bare venskabeligt, men på et tidspunkt kunne jeg mærke, at det spidsede til, så vi lukkede kontakten helt, siger Mette.

Parret har været sammen i tre måneder, og det er også ham, hun længe har holdt skjult på sin Instagram. Foto: Privatfoto

Hvis du vil vide meget mere om Mette Sommers helt store kærlighedshistorie, så lyt med i podcasten 'Der er brev'.

