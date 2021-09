Viser 'hemmelig' kæreste frem

Da sangerinden Aura Dione indtog den røde løber til Zulu Comedy Galla torsdag aften, var det alene og uden en date under armen.

Hendes kæreste, Bastian, stod i stedet pænt og ventede ved siden af den røde løber.

Det var da også helt bevidst, lød det fra Aura Dione.

- Jeg har ikke lyst til at tale om mit privatliv. Jeg vil meget hellere tale om musik, sagde hun med et smil til den fremmødte presse og nægtede derfor at svare på flere spørgsmål om sin udkårne.

Alligevel ville hun dog senere på aftenen gerne lade sig fotografere af Ekstra Bladets fotograf, mens hun gik hånd i hånd med Bastian.

Aura hyggede sig sammen med sin kæreste. Foto: Henning Hjorth

Lav profil

Tidligere har Bastian over for B.T. bekræftet, at han og Aura rigtigt nok er kærester.

- Ja, vi er kærester. Jeg gider ikke give for mange detajler, men jeg hedder Bastian. Jeg gider ikke sige mit efternavn. Jeg holder lav profil, sagde han og fortalte samtidig, at han og Aura mødtes igennem nogle fælles venner, og at de har været kærester i lidt over et år.

Aura har tidligere dannet par med Skype-milliardæren Janus Friis. Forlovelsen og forholdet blev dog brudt i 2014 og endte ud i en bitter strid og retssag, som dog endte med et forlig i 2018.