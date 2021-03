Viser kæresten frem

'Paradise Hotel'-deltageren Anne Plejdrup på 21 år, kunne for omtrent en måned siden fortælle, at hun havde fundet kærligheden.

Det er dog først i dag, hun kan indvie sine følgere i, hvem der er den heldige fyr, som har vundet hendes hjerte.

Det skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun også afslører, at hendes kæreste er 23-årige Nikolaj Hvidman, der ligesom hende selv er en del af castet til 'Paradise Hotels' 17. sæson, som får premiere 13. april.

'Så må I endelig vide hvem han er. De fleste af jer har gættet rigtigt, Nikolaj Hvidman er min kæreste - og han er også med i den nye sæson af Paradise. Hvor længe vi har været kærester, må i vente med at se', skriver hun i opslaget, hvor hun har delt en række billeder af de to sammen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anne Plejdrup, der ikke ønsker at kommentere forholdet på nuværende tidspunkt.

I slutningen af februar fortalte hun dog Ekstra Bladet om sin nye flamme.

- Han er fandeme bare pissesjov. Han er ligesom mig. Nede på jorden og har talegaverne i orden. Han er god ved mig, ser godt ud og han har det hele, sagde hun.

'Nymfoman' og 'ingen situationsfornemmelse'

I samme forbindelse afviste hun, at der var tale om, at de to havde mødt hinanden i Mexico.

- Jeg holder ham hemmelig lidt endnu. Mine følgere (på Instagram, red.) ved det ikke engang endnu, men han er heller ikke en, man kender. Han er bare en anonym gut fra Ålleren, sagde hun.

Siden kom det dog frem, at Anne Plejdrup var blandt deltagerne, og onsdag er resten af castet blevet offentliggjort.

Se dem alle sammen her.

I præsentationen af deltagerne beskrives Nikolaj således:

- Nikolaj betragter sig selv som nymfoman, og så spiser han mere end en familie på fire. Han har ingen situationsfornemmelse, hvis tingene er sjove for alle - og så er han verdens dårligste til at få prikket en bums ud; han synes, at det gør enormt ondt.