Viser kæresten frem

Jesper Groth viser sin nye flamme, Sara Kusic, frem på den røde løber til gallapremieren på filmen 'Hvor kragerne vender', som han selv spiller med i.

- Jeg har min kæreste med. Hende er jeg sindssygt glad for, siger Jesper Groth stolt til den fremmødte presse.

- Verdens højeste klokkeblomst. Jeg har også fået lidt hæl på i dag. Jeg føler mig som Thomas Helmig, griner Jesper Groth.

Sara Kusic måtte undvære Jesper Groth, da han var i Holland for at repræsentere Danmark ved Eurovision. Men nu tager hun med som heppekor til de fleste koncerter, bandet 'Fyr og Flamme' spiller henover sommeren.

- Hun er meget omgængelig rent social og fungerer med alle de mænd, der er med på sådan en tur der. Hun synes, at det er sjovt, tror jeg, siger Jesper Groth.

Parret bor stadigvæk hver for sig i København, men Jesper Groth afviser ikke, at de planer om at flytte sammen i fremtiden.