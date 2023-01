Viser ny flamme frem

Smilet er nok ekstra stort for tiden hos reality-kendis Naja Stencel, som medvirkede i seneste sæson af 'Robinson Ekspeditionen', hvor hun nåede hele vejen til finalen.

I en story på Instagram viser hun nemlig en ny flamme frem. Over for Se og Hør understreger hun dog, at det ikke er en kæreste. Og samme besked får Ekstra Bladet fra tv-stjernen.

'Det er blot en sød fyr, jeg ser p.t.', skriver hun hemmelighedsfuldt.

Single i efteråret

Naja Stencel afslørede tilbage i november, mens 'Robinson Ekspeditionen' fortsat kørte på tv, at hun var blevet single.

Hun og kæresten var vokset fra hinanden, fandt de ud af, efter hun var kommet hjem fra Malaysia, fortalte hun i den forbindelse.

Kort tid forinden havde Naja Stencel ellers over for Ekstra Bladet understreget, at de to havde store planer for fremtiden sammen.

- Nu er vi jo kun 20, men man er jo ikke sammen for sjov. Man er jo kun sammen, hvis man har en fremtidsplan sammen, og det har vi jo, sagde hun måneden før de gik hver til sit.

Hvordan fremtiden med en nye, ukendte flamme ser ud, vil tiden vise. Én ting er dog ganske sikker, og det er, at Naja Stencel er blandt gæsterne til Reality Awards, som løber af stablen onsdag.

Her er hun nomineret i hele fire kategorier, nemlig årets newcomer, årets hotteste kvinde, årets bedste bemærkning og årets kvindelige deltager.

