Viser ny kæreste frem

Sidste år kunne den tidligere elitesvømmer Sarah Bro fortælle, at hun havde fundet kærligheden på ny, men først nu viser hun sin nye flamme frem for offentligheden.

- Det er min kæreste, André Tingberg. Vi har været sammen i otte måneder. Det er stadig dejligt nyt, vi er meget glade, siger Sarah Bro på den røde løber til premieren på Netflix serien 'A Beautiful Life'.

Selvom parforholdet er forholdsvis nyt, så har de allerede lagt fremtidsplaner sammen.

- Vi bor ikke sammen nu, det er stadig nyt, men jeg tænker, at det kommer til at ske inden alt for længe, siger Sarah Bro.

Samtidig kunne Sarah Bro afsløre over for den fremmødte presse, at hun for nylig har været på optagelser til et helt nyt TV 2 program, hvor hun er deltager. Hvornår programmet har premiere, og hvad seerne kan forvente, vil hun dog ikke afsløre.

Datede verdensstjerne

Tidligere trak Sarah Bro overskrifter i medierne, da både udenlandske og danske medier kunne koble Sarah Bro sammen med verdensstjernen Zac Efron.

Sarah Bro blev ad flere omgange spottet sammen med stjernen i Los Angeles, hvor hun boede på daværende tidspunkt.

Flere medier kunne også bekræfte, at den amerikanske skuespiller var blevet set i Lyngby sammen med Sarah Bro, og at de to var kærester.

Senere kunne den tidligere OL-svømmer så bekræfte, at hun havde dannet par med verdensstjernen i en periode. Det gjorde Sarah Bro i podcasten 'Hjerteflimmer for voksne'.

Svømmeren fortalte blandt andet, at de mødte hinanden på en strand, og at bruddet fra Efron var hårdt.

