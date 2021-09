Viser sin forlovede frem

Der er store smil hos skuespiller Jesper Lohmann og Lise Frølund.

Jesper har nemlig friet til kæresten, som han har kendt i flere år, og hun har sagt 'ja'.

Det fortæller han til Billed Bladet.

- Det er min forlovede, Lise Frølund. Vi har kendt hinanden i et par år og har været forlovet i halvandet år.

Ekstra Bladet har været i kontakt med skuespillerens manager, der bekræfter forlovelsen, men fortæller, at Jesper ikke har yderligere kommentarer lige nu.

Parret kunne dog fortælle til premieren på Margrethe den første, at Jesper havde friet ved havet, og at de håbede at blive gift i 2022.

Mødtes på hotel

Tidligere har skuespilleren afsløret over for Ekstra Bladet, hvordan de to mødte hinanden.

- Hun hedder Lise, og jeg mødte hende i maj sidste år i Aarhus. Vi har gået lidt stille med dørene, men faktum er, at vi er vildt glade. Alle er glade – også mine drenge på 11 og 13 år. Vi er så glade, så vi tænker på at flytte sammen på et tidspunkt, lød det.

Her kunne han fortælle, at Lise arbejder som chefreceptionist på et hotel, han har besøgt.

Jesper Lohmann blev skilt fra Charlotte Rathnov i 2016 efter 14 års ægteskab.

De to har sammen to sønner.